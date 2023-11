Ocio y conexión con Matogrande: los proyectos que triunfan en los Orzamentos Participativos de A Coruña

Una zona de ocio para la juventud (540 apoyos) y un acceso peatonal para conectar la avenida García Sabell —la carretera que conduce a Pocomaco— con el barrio de Matogrande (340) han sido las dos propuestas para el conjunto de la ciudad que han acumulado más votos de los vecinos en la séptima edición de los Orzamentos Participativos promovidos por el Gobierno local, que se cerró en el último minuto de este jueves. Para los diez distritos el proyecto más votado fue la instalación de una fuente para el disfrute y el ocio de los vecinos en el ámbito de Mesoiro, Novo Mesoiro y Elviña.

Participaron un total de 3.097 vecinos con una media de 2,4 votos por persona, algo menos que el año pasado, cuando se produjo la cifra récord de votos (3.140). En total hubo 7.396 votos, de los que algo menos de la mitad fueron para propuestas para el conjunto de la ciudad y el resto se repartieron entre los diez distritos.

Además de la zona de ocio para los jóvenes y del acceso peatonal a Matogrande, para las que se estima un coste de 250.000 y 200.000 euros respectivamente, los proyectos para la ciudad con más respaldo popular fueron la reforma y acondicionamiento del gimnasio del CEIP Ramón de la Sagra (400.000 euros), la creación de una pista de hockey en línea adecuada (80.000) y la recuperación y renaturalización de algún tramo del río de Monelos en el marco de la normativa vigente urbanística, ambiental e hídrica (50.000 euros).

El distrito 1 (Ciudad Vieja, Los Cantones, La Marina y Orzán) tuvo como propuesta más votada la creación de una conexión ciclable entre el paseo marítimo y Los Cantones, que tendría, según los técnicos municipales que valoraron las iniciativas presentadas, un coste de 150.000 euros. El distrito 2 (Monte Alto, Orillamar, Adormideras, Zalaeta) apostó mayoritariamente por la puesta en marcha de espacios deportivos abiertos para los jóvenes. El distrito 3 (Cuatro Caminos, Juan Flórez, A Palloza) lo hizo por la limpieza de matorrales del parque infantil de Cuatro Caminos. Mientras que el 4 (Os Mallos, Santa Margarita, Vioño) se decantó principalmente por la sustitución parcial de eucaliptos en el parque de Santa Margarita.

En el distrito 5 (Labañou, Manuel Murguía, Os Rosales) la iniciativa más votada fue la peatonalización de la plaza de la Tolerancia, con un coste previsto de 100.000 euros. El 6 (Agra do Orzán, As Conchiñas, Peruleiro) apuesta por mayor presencia de zonas verdes en el tramo de la ronda de Outeiro entre Mariñeiros y la Casas de Franco. Crear también otra zona verde y de esparcimiento para Someso triunfa en el distrito 7 (Os Castros, Monelos, Matogrande, Someso). El 8 (Oza, Eirís, Xuxán, A Zapateira) prefiere sobre todo la instalación de paneles informativos en paradas del bus urbano; el 9 (Mesoiro, Novo Mesoiro, Elviña), la instalación de una fuente para el disfrute de los vecinos; y el distrito 10 (O Ventorrillo, Bens, Agrela, Nostián), el asfaltado de las calles Abenela, Solva, Cances y As Regas.