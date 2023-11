La Xunta duplica la altura máxima del hotel previsto junto al Chuac y añade un área comercial

La Xunta abre la puerta a la construcción de un hotel de hasta ocho plantas y de una zona comercial de 800 metros cuadrados junto al Hospital de A Coruña cuando culmine su ampliación. Así lo acreditan las modificaciones que el Gobierno gallego ha introducido en el diseño urbanístico del ámbito que rodea el complejo sanitario. La aprobación definitiva del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) del Chuac posibilita a la Xunta realizar los cambios en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que requiera la ampliación del Hospital sin necesidad de someterlas a la aprobación del pleno, para simplificar y acelerar la burocracia de una obra cuya fase de tramitación abarca años, y que actualmente acumula una demora de varios meses.

Algunas de las modificaciones del ordenamiento efectuadas al amparo del PIA, cuya versión definitiva entró en vigor la pasada semana, incluyen cambios significativos en el polígono urbanístico de Curramontes-Canalejo, (POL S31), actualmente ocupado por un aparcamiento privado gestionado por Aparcisa y que cumple, juzga el órgano autonómico, “una función importante para los usuarios del hospital”. El PGOM vigente, de 2013, ya incluía una zona para la construcción de un hotel con un máximo de cuatro plantas. La Xunta, sirviéndose del mecanismo del PIA para agilizar la tramitación, ha resuelto cambiar el diseño urbanístico del ámbito y aumentar la altura máxima del hotel que permite el PGOM al lado del complejo hospitalario, que podría así llegar hasta las ocho plantas. Este espacio se ubica en medio de la parcela en pendiente que hoy ocupa la zona de estacionamiento, que estará en otro lugar y estará soterrado.

Además, las modificaciones incluyen la incorporación de un espacio cercano de 800 metros cuadrados, que podrá destinarse a un área comercial, con el objetivo, detalla la Xunta, de “mejorar los usos complementarios al sanitario” del Hospital. Hasta ahora solo permitían el uso hotelero y ahora abren la puerta también al comercial, algo que el organismo considera “oportuno”. La Xunta precisa que “no se trata de conseguir más aprovechamiento”, sino de “materializarlo mejor”. Otro de los argumentos del Gobierno autonómico que motivan el cambio es la necesidad de mejorar la accesibilidad y el tráfico del entorno del Hospital, tanto el peatonal como el rodado, con actuaciones que incluyen “duplicar el espacio de la carretera, aumentar los itinerarios peatonales y dotar de aparcamiento la calle transversal que une la avenida de Lamadosa con la calle Inés de Ben”. Estas modificaciones buscan ampliar el anillo viario que envuelve el hospital e incrementar el espacio reservado al peatón.

El PIA, la primera piedra

La declaración como PIA de la obra de ampliación del Hospital, que brinda a la Xunta un mecanismo para soslayar trámites municipales, permitió superar la fase de la tramitación de la obra, que acumula un retraso de seis meses sobre los plazos previstos en el plan inicial y pasar así a la siguiente, correspondiente a la expropiación de las fincas sobre las que se extenderán el Hospital y sus accesos, un proceso que comenzará este otoño.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, aclaró el pasado mes que hay obras que no necesitaban la declaración de proyecto de interés autonómico, como es el caso de la demolición del hotel pacientes (en trámite de contratación) y de los nuevos accesos (también en licitación). La previsión de la Xunta es adjudicar estos contratos en las próximas semanas.

Mientras que la ampliación del hospital sigue quemando fases, el juzgado de lo Contencioso-administrativo n1 de Santiago anuló la aprobación, por parte de la Xunta, del plan que permitía la ampliación del complejo hospitalario en su ubicación actual en lugar de construir otro nuevo en un emplazamiento alternativo. La resolución judicial, que considera que el Sergas no fundamentó su decisión, está motivada por el recurso presentado por los expropiados de As Xubias de Arriba. La Xunta anunció su intención de recurrir esta sentencia, que no cuestiona el lugar sino la ausencia de informes públicos que avalaran la decisión. Los vecinos afectados, por su parte, encargaron a sus asesores legales que recurran la decisión de la Xunta de declarar este proyecto como de Interés Autonómico.