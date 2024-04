“Mis conciertos son como pintar un cuadro en un lienzo en blanco: haces lo que te surja”

La cantante, compositora y guitarrista Gigi McFarlane participa este viernes, a las 21.00 horas, en los conciertos con maridaje del Museo de Estrella Galicia de la mano de Cristian Torres, donde interpretará temas de su disco Power Acoustic.

¿Qué versión de Gigi McFarlane vamos a ver en MEGA?

Nosotros vamos según lo que nos encontramos, nos adaptamos. Tenemos un repertorio extenso: llegamos, vemos a la gente, y nos adaptamos. Cuando nos dicen las canciones que quieren, a veces nos quedamos con la sensación de que pudo haber sido mejor. Ya no cojo peticiones, vamos a lo que sabemos que funciona.

¿Qué suele encontrar en el público?

Cada concierto es distinto, aunque sea en una sala que ya conoces. A veces empiezas más tranquilo, otras más animado, a veces haces que la gente se involucre antes. Si la gente está muy atenta, desde la primera canción les hago intervenir. No hay patrón, es un lienzo en blanco, como pintar un cuadro: llegas y haces lo que te surja.

¿Es habitual hacerlo así?

Yo vengo del mundo de la ilustración. Ser músico me cayó como de suerte, no venía preparándome para eso; no tengo un pasado en el Conservatorio, ni ensayos, ni el suyo de tener mi banda. Empecé directamente en el escenario. Tuve que aprender lo práctico; es como un idioma nuevo cuando vas a un país nuevo.

¿Cómo se dio cuenta de que tenía esa potencia?

Porque soy así. Sin estar en el escenario soy igual. Eso es lo que se transmite, creo, es natural y es lo que a la gente le gusta, que no sea forzado. Desde pequeña, claro que me gustaba la música, aunque lo de dedicarme a esto lo veía como algo imposible. Me subía a las mesas a cantar, a todas partes. Ahora creo que la vida me ha puesto en el trabajo que me encaja a la perfección.

De usted destacan su energía sobre el escenario y su gran expresión corporal. ¿Funciona en formatos más íntimos, como este?

Sí, aunque nos adaptamos. Si ya me dicen que la gente va a estar sentada y en acústico, lo haces diferente. Eso me gusta mucho, cuando la gente me pregunta si me gusta más el show loco o el acústico con guitarra. Me encantan las dos. Cuando estoy sentada con la guitarra, como que presto más atención al tono de la voz, a la melodía perfecta, y cuando estoy en un show más loco doy más importancia a contar con las personas. Le doy más importancia a la energía que a la nota que toque.