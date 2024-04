“No tenemos absolutamente ninguna duda del proyecto ni del modelo de la Ciudad de las TIC”

La Ciudad de las TIC inició su actividad real hace ahora seis meses en la antigua fábrica de armas con la apertura del Centro de Servicios Avanzados (CSA), donde operan las primeras empresas, pertenecientes al Clúster TIC Galicia. El presidente de esta entidad y responsable de una de esas compañías, Cinfo, es Antonio Rodríguez del Corral, quien muestra un respaldo sin fisuras al proyecto tecnológico que impulsó junto a la Universidade da Coruña.

¿Cuál es el estado de ánimo actual entre las empresas asentadas en la Ciudad de las TIC?

Es hiperpositivo porque es un grandísimo proyecto e imprescindible para Galicia. Cualquier ciudad europea tiene un parque científico-tecnológico y algunas como Berlín, Oslo o Londres tienen cuatro o cinco, por lo que no tenemos absolutamente ninguna duda del proyecto ni del modelo. Las empresas que estamos instaladas en el Centro de Servicios Avanzados estamos felices porque es un edificio fantástico y su funcionamiento es adecuado. Incluso hay menos teletrabajo que antes de que las empresas se mudaran aquí, y el propio centro nos ha ayudado a generar algún proyecto de innovación que se va a anunciar próximamente. Uno de los grandes logros de la Ciudad de las TIC es la unión de muchas administraciones de diferente signo político en un único proyecto, aunque es cierto que al tener diferentes ciclos de gobierno puede hacer que alguna cosa vaya más lenta de lo esperado.

En ese sentido, ¿hay inquietud por el retraso en la constitución de la sociedad gestora de la Ciudad de las TIC que deberían poner en marcha el Concello y la Universidade?

Inquietud, ninguna. Sabemos que se va a crear y que va a funcionar. ¿Qué estaba anunciada para finales de enero y estamos en abril? Eso en el mundo de la administración pública tampoco nos parece un retraso terrorífico, sino bastante normal. No tenemos ninguna inquietud porque sabemos seguro que se va a crear, que están los trámites en marcha y que son organizaciones que tienen un pleno al mes y que no son como una empresa, en la que todos los días se firman cosas.

¿Cree que no hay ninguna reticencia por parte de Concello y Universidade para ponerla en marcha?

No tenemos ninguna información en ese sentido, ni hemos escuchado que pueda haber algo raro.

¿Ha causado preocupación el conocimiento de los problemas financieros de la Universidade, que por ello prorrogó su presupuesto?

A nosotros no, porque como ciudadano siempre he escuchado la misma cantinela por parte de las universidades sobre que les faltan fondos. Entendemos que eso no tiene que afectar al futuro de la Ciudad de las TIC porque nunca se pensó que la Universidade fuera financiadora de la Ciudad de las TIC, nunca estuvo sobre la mesa.

¿Qué sabe el Clúster TIC sobre las gestiones para conseguir financiación para reformar el resto de edificios del complejo?

Eso es una misión de todos, no solo de la sociedad gestora. Es cierto que hay muchos edificios pendientes de reformar y el Clúster abrió el proceso para ocupar la segunda nave que estará abierta, y ya tenemos un grupo de empresas que quieren venir. En breve solicitaremos fondos para reformar una segunda nave, por lo que la sociedad gestora tendrá que estar funcionando, aunque creemos que lo va a estar, por lo que por ahí no vemos ningún peligro. La segunda fase de los fondos Next Generation, la adenda de los 70.000 millones de euros, va a consistir sobre todo en préstamos financieros blandos y el Clúster TIC ya dijo hace tiempo que ese esquema le parecía adecuado para la reforma de las naves. Nos parece muy bien que el suelo de la Ciudad de las TIC siga siendo público, ya que eso evita la especulación, aunque tiene la otra cara de que las empresas promotoras no pueden invertir, por lo que hay que reformarles la nave para que se instalen. Lo que ocurre es que la adenda de los Next Generation todavía no está abierta a las solicitudes de la sociedad civil para ningún tipo de proyecto. Pero no vemos que se haya perdido la oportunidad ni nada parecido, ya que la adenda está sin gastar y ya encontraremos el momento.

Dice que hay más empresas interesadas en instalarse. ¿Eso quiere decir que la Ciudad de las TIC sigue siendo atractiva para el sector?

Por supuesto. Esta semana tengo reuniones con empresas interesadas en conocerla, pero quieren plazos y fechas concretas, ya que estamos hablando de que la segunda nave se abra en enero de 2026, y quieren garantías.

Pero las fechas concretas son muchas veces el problema con las administraciones.

El mundo es así, por eso aportamos valor las organizaciones intermedias, ya que sabemos arbitrar esos asuntos. La reforma de una nave, con lo que hemos aprendido de la primera, tarda entre nueve y diez meses y por eso hemos dado el margen de enero de 2026 y hemos empezado ya.

La Universidade anunció que la incubadora de empresas y el Citic 2, que antes iban a estar en edificios distintos, ahora lo harán en uno solo por razones de ahorro. ¿Será perjudicial?

No. De hecho, que dos centros se junten en un edificio nos parece buena idea, ya que esos dos edificios no iban a generar ingresos por alquileres y habría que sostenerlos a pulmón, por lo que es bueno que se ahorre. Tiene toda la lógica del mundo que haya una zona de start ups justo al lado de grupos de investigación, que es donde tiene que estar, por lo que no le vemos problema.

¿No ve entonces ningún nubarrón sobre la Ciudad de las TIC?

No veo ningún nubarrón y no puedo negar que la sociedad gestora podría estar constituida ya, pero eso no nos preocupa nada en absoluto. Si han tardado un poco más, no pasa nada.

