Se dio un tiempo para pensar en su futuro, deportivo y laboral, pero la opción de irse a Francia siempre era la que más tiraba a Martín Rodríguez. El portero coruñés, de 28 años, reforzará la próxima temporada al Noisy-le-Grand, la ciudad pegada a París que vio nacer y el equipo que vio crecer a los hermanos Di Benedetto, Carlo, Roberto y Bruno, de madre coruñesa y padre italiano y los tres con pasado verdiblanco —y Bruno también futuro porque vuelve a A Coruña la próxima temporada—.

Martín Rodríguez deja el Liceo después de seis temporadas en las que le tocó vivir a la sombra de dos grandes porteros como son Xavi Malián y Carles Grau, los dos guardametas de la selección española en el último Europeo. El puesto de portero suplente es uno de los más ingratos de todas las plantillas. Un jugador que tiene que cumplir como el que más con entrenamientos, viajes y resto de responsabilidades y que después, salvo alguna extraña circunstancia —azul al titular, lesión o enfermedad del mismo—, nunca le toca saltar a la pista.

El coruñés asumió su rol sin una palabra más alta que la otra y desempeñó un papel esencial en el vestuario como hombre de la casa, uniéndose a David Torres y César Carballeira como los encargados de transmitir el resto los valores y el ADN verdiblanco. Para el próximo curso decidió no continuar en su casa, una decisión que dijo que tenía que tomar en algún momento. No es un adiós, es un hasta luego. En la celebración del título de liga con la afición liceísta en el Palacio de los Deportes de Riazor lo dejó claro. Nació y morirá de verde. Pero ahora afronta un reto ilusionante en un club que se ha interesado mucho por él y que no era la primera vez que llamaba a su puerta. Allí tendrá la oportunidad de jugar y brillar y vivir el hockey desde otro punto de vista.