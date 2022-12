Cambio de vida camino de París

Hoy Irene Martínez se subirá a la tarima del Campeonato del Mundo absoluto de halterofilia que se está disputando en Bogotá (Colombia), con el récord de España de 59 kilos, que ella misma posee, entre ceja y ceja. Pero también todavía consciente de que tiene mucho margen de mejora y que esta será necesaria si quiere alcanzar el sueño olímpico de París 2024, por el que a principios de esta temporada decidió hacer un cambio de vida y abandonar el CAR de Madrid para mudarse al de León. La cita mundial es la primera de las paradas hacia los Juegos, aunque cree que todavía no ha tocado techo y que lo mejor está por venir.

“Llevaba trece años en Madrid y creí que estaba estancada, que necesitaba un cambio. Y se me presentó la oportunidad de León”, explica sobre su decisión y el por qué no se planteó regresar a casa: “Allí en el club entrena muchísima gente y no podría tener toda la atención de un solo entrenador. Además al no ser un centro de alto rendimiento estaría con gente de fuera del deporte y te puedes dejar arrastrar...”. Y eso era para ella era un factor muy importante.

Unos meses después, está encantada con el cambio. “La ciudad me gusta mucho, Madrid para mí era muy grande y además aquí vivo sola, independiente en un piso, y también me gusta más así”, enumera entre sus razones, “el centro está muy bien, las instalaciones fenomenal y la gente es toda más joven que yo, que tienen esas ganas de la juventud y además me ha acogido muy bien”. Y, por su puesto, también ha conectado con su nuevo entrenador, Javier Flores. “Tenemos muy buena comunicación y nos entendemos a la perfección”, dice.

Se ha puesto en sus manos. Porque además con los entrenamientos nuevos, llega a las competiciones a ciegas, fiándose de sus indicaciones. Así pasó hace dos semanas en la Copa de la Reina, cuando batió dos récords de España. “En nuestros planes estaba batir el de arrancada con 92 kilos y fallé. Pero después lo logré en el total olímpico —dos veces con 195 y 197—... sabía que estaba bien, pero no exactamente en cuánto lo iba a superar”, admite. Algo parecido le pasa con el Mundial: “Es la primera vez que voy sin mucha idea. Espero volver a hacer el récord de España en arrancada y seguir mejorando la marca”, añade.

Hay que empezar a rondar los 200 kilos en el total olímpico porque calcula que entre los 210 y los 215 estará el pase para los Juegos de París. “Este Mundial ya empieza a ser clasificatorio. Nuestra clasificación es complicada y larga. Empieza ahora y no termina hasta el Europeo de 2024. Serán cinco competiciones y se clasifican las diez mejores marcas de cada categoría”, explica. “Hay que mejorar mucho, sí, pero acabo de hacer el cambio y noto que estoy empezando a mejorar ahora”, reconoce y lo deja claro: “Es muy difícil, pero factible, porque sino no lo estaría intentando”.