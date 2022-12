El Liceo ya está de vacaciones de Navidad. Por lo menos, durante la próxima semana porque no puede descansar mucho más ya que le espera un mes de enero de aúpa. Los pupilos de Juan Copa se fueron con los deberes hechos tras ganar ayer en la pista del colista Vilafranca y apuntalar la segunda posición, a la espera de lo que ocurra en el resto de la jornada, que se disputará entre el jueves y el viernes por coincidir con la última fase de clasificación de la Liga Europea —el Liceo tiene pase directo para la fase final—. Solucionaron el encuentro los verdiblancos gracias a los fusiles de sus cañoneros. Tres zarpazos, uno de Arnau Canal, otro de César Carballeira y un último de Álex Rodríguez, todos en la primera parte, sirvieron para superar a un rival que tampoco inquietó demasiado a Martí Serra, que por segunda vez en la temporada dejó su portería a cero. Incluso tapó la directa de la que dispuso Pablo del Río por la azul a Fabrizio Ciocale. Los coruñeses pudieron golear en la segunda parte, pero les faltó definición en las transiciones.

El Vilafranca, necesitado de puntos y jugando en casa, salió centrado y resistió al Liceo durante los primeros minutos, lo que duró la primera rotación. El Liceo le intentaba meter velocidad para sorprender. No pasaba apuros en defensa a través de la posesión. Y cuando empezaron los cambios, la entrada de Arnau Canal fue clave. El delantero catalán esta cada vez más cómodo en su nuevo equipo, se siente mas importante, con confianza, y suelta al brazo. En uno de sus tiros marca de la casa, abrió el marcador. Y ya hacia el descanso, la sentencia. Primero con César Carballeira, que desde tres cuartos de pista lanzó con potencia la bola. Y después con Álex Rodríguez, también con un chut, aunque contó con la colaboración de David Torres, que tapó al portero. En la segunda parte ya no se movió el marcador. El Liceo no estuvo acertado pese a que contó con varias ocasiones claras. A descansar. A recargar pilas. Y a regresar con más fuerza. Solo queda Lleida para cerrar la primera vuelta.