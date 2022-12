Partido trampa antes de Navidad

El Liceo, además, defiende la segunda plaza en una clasificación en la que quitando el Barça, intratable con un pleno de once victorias y 33 puntos, hay un atasco de la segunda a la quinta plaza, en un margen de dos puntos y al que incluso podría sumarse el Caldes, un poco más alejado pero con un partido menos. Los verdiblancos marchan con 24, uno menos tiene el Calafell (23) y dos, Reus y Noia (22), aunque los de Sant Sadurní con un partido menos —precisamente contra el Caldes, aplazado por el fallecimiento de Alexandre Acsensi— podrían asaltar la segunda posición. Para coger aire, el equipo coruñés necesita ganar hoy en Vilafranca y después, esperar. Porque el resto de la jornada se juega la próxima semana, entre el jueves y el viernes, porque hay competiciones europeas el fin de semana. El Liceo, por tanto, se puede ir antes de vacaciones, pero mejor hacerlo con una sonrisa para que, ya en la primera fecha de 2023, en la que tiene que recibir al Lleida en el Palacio —8 de enero— cerrar la primera vuelta como cabeza de serie para la Copa del Rey.

Y es que el próximo año espera con muchos retos —Europa, Copa, segunda vuelta, play off...— y Juan Copa quieren asentar los cimientos de la reconstrucción para afrontar con garantías al asalto a la cima de todas las competiciones. Siempre es el objetivo del Liceo y este no cambia por más que se haya mudado la plantilla de arriba a abajo. El proceso sigue su curso. Y una victoria en Vilafranca sería un nuevo clavo para esa base a partir de la que tirar hacia arriba. El conjunto del Penedés está más necesitado —no solo es colista con solo un empate, es el equipo que menos goles hace y el segundo que más recibe—, pero sobre el papel, los verdiblancos tienen que imponer su enorme superioridad.

El Vilafranca es un equipo que en los últimos años se ha reforzado con talento coruñés. Gabriel Villares es el veterano, ya en las filas del conjunto del Penedés desde 2018. Allí estuvo acompañado por Pablo Torres, por Adrián Candamio e incluso por su hermano Tomás Villares la temporada pasada, cuando juntos se proclamaron campeones de la Copa Princesa y lograron el ascenso a la máxima categoría —este curso está en el Sant Cugat—. Esta temporada el acompañante de Gabriel Villares de su tierra natal es Pablo del Río. Precisamente formado en la cantera del Liceo, con pasado también en el Compañía de María y que se marchó al Reus, donde el año pasado, ya con menos protagonismo, terminó su aventura para incorporarse al proyecto del Vilafranca. El coruñés ha marcado tres de los últimos cuatro goles de su equipo —lleva cuatro en total, uno Villares—. Dos contra el Sant Cugat que sirvieron para sumar el primer y único punto hasta ahora en la clasificación. Otro más la semana pasada en la derrota frente al Noia.

Este fin de semana —desde ayer y hasta mañana— se está disputando la última fase de clasificación de la Liga Europea. Se buscan los ocho equipos que acompañarán a los otros ocho ya clasificados por ranking para la fase final, que comenzará en enero. Entre estos últimos está el Liceo, que espera rivales. La lista de cabezas de serie la completan el Barça, el Benfica, el Sporting y el Porto portugueses, el Trissino y el Sarzana italianos y el Saint Omer francés. Hay cuatro grupos y se clasificarán los cuatro primeros de cada uno. En el A, que está jugando en Diessbach (Suiza), se encuentran el equipo local, el Calafell, el Oliveirense y el Grosseto. En el B, el Valdagno (anfitrión), el Reus, el Barcelos y el Braga. En el C, el Forte dei Marmi (anfitrión), el Noia, el Caldes y el Follonica. Y en el D, el Herringen (anfitrión), el La Vendeenne, el Valongo y el Lodi.

Elviña 2, escenario del Liceo-Las Rozas femenino

Último partido también para el Liceo en la Liga Iberdrola. Las verdiblancas reciben al Las Rozas, pero cambian el habitual escenario del Palacio de los Deportes de Riazor —que acoge el fin de semana la Liga Nacional de kárate— por la pista de Elviña 2 (16.00 horas). El conjunto dirigido por Stanis García está probablemente en su mejor momento del curso, la primera vez que consigue encadenar dos victorias seguidas. Eso le ha hecho escalar posiciones en la clasificación e incluso ver ya de cerca, a solo tres puntos, la cuarta posición que ocupa el Manlleu. El Las Rozas, al contrario, es segundo por la cola con solo tres puntos, por lo que las coruñesas esperar aprovechar la oportunidad para irse a las vacaciones con las mejores sensaciones.

OK Plata

En la OK Plata femenina, al Resa Cambre no le tocará jugar hasta mañana, con derbi gallego en Ponteareas (12.00 horas). Precisamente las de Carlos Parga ganaron la semana pasada otro derbi, contra el Berenguela, para ser décimas. En la OK Plata masculina, el CDM visita al Congrés (14.00 horas), un rival directo por la permanencia, con la importante baja de Ignacio Liñán, lesionado de gravedad en el último partido. El Dominicos, inesperadamente en la zona baja, recibe al Olot en Elviña 2 (20.00 horas) con la intención de dar un salto cualitativo que le aúpe en la clasificación.