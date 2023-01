Amargo estreno del Liceo en la Liga Europea femenina con una derrota frente al Manlleu por 1-3 en un partido en el que a las verdiblancas les faltó remate. Era un momento histórico para el deporte coruñés. Las gradas del Palacio de los Deportes de Riazor, sin embargo, no acompañaron a la magnitud del encuentro, aunque sí aumentó la entrada habitual a los duelos de las verdiblancas. Estas no tuvieron el día de cara el gol para contrarrestar los aciertos de las catalanas. Y eso que incluso dispusieron de dos opciones a bola parada y de los consiguientes minutos en superioridad. No hubo forma y las de Stanis tendrán que mejorar en las siguientes jornadas para clasificarse para los cuartos de final como una de las dos primeras del grupo. El siguiente partido será el 4 de febrero. Primer viaja más allá de las fronteras, a Francia, para medirse al Noisy.

