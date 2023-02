El Leyma está en el momento más dulce de la temporada. Siete victorias en sus últimos ocho partidos —la única derrota fue en la pista del líder Palencia—, la última esta misma semana, el miércoles, frente al Lleida, sitúan a los naranjas en la quinta posición de la LEB Oro en una de las jornadas marcadas en rojo por el club: la visita al Palacio de los Deportes de Riazor (17.30 horas) del Estudiantes. Con una campaña para intentar calentar el Palacio, tanto en el sentido figurado relacionado con el público como en el literal con los calefactores, el conjunto de Diego Epifanio se enfrenta a un examen para subir nota. “Vamos a focalizar mucho en mejorar nuestros aspectos e intentar cómo podemos parar los puntos fuertes de Estudiantes, que son muchos”, indica Diego Epifanio. Esta ya es la jornada 20. Y esto empieza a ponerse serio.

“Es un equipo que está jugando con muchísima confianza, es indudable que tiene una de las mejores plantillas de la competición”, expone entre las cualidades del conjunto madrileño, uno de los históricos de la ACB y que ya el año pasado era candidato al ascenso, pero se topó en la liga regular con el Granada y en el play off con el Girona de Marc Gasol. Esta temporada vuelve a estar entre los favoritos y de momento va tercero con un balance de 15 triunfos y cuatro derrotas. “Han hecho un equipo con manejadores, tienen muy claro quién tiene que pasar, por qué manos tiene que estar el balón. Creo que sus exteriores están jugando muy bien, están teniendo mucha confianza, mucha puntería. Su juego interior les está dando múltiples opciones. Están jugando muy bien, no solo cuando juegan los exteriores con balón, si no generando muchas ventajas del juego sin balón”, analiza el técnico burgalés sobre el juego de su rival, que contará con la duda de Kevin Larsen y de la última incorporación del equipo, el base Josep Franch.

“Lo primero es intentar hacer bien nuestras cosas: estar concentrados atrás, tener los mínimos errores y ser muy duros mentalmente ante su capacidad de anotación”, explica sobre sus opciones. “Hay varios momentos en los que genera muchas canastas de diversas maneras y eso creo que castiga mucho al equipo que está defendiendo y creo que es uno de los aspectos que vamos a tener que mejorar. Igual que creo que va a ser muy importante el rebote, tanto el defensivo como el ofensivo”, concluye el entrenador naranja.