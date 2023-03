El CRAT tira de calculadora. La derrota de ayer en el campo de un fulgurante Majadahonda le hace aferrarse a sus opciones de play off por el título de la Liga Iberdrola en la última jornada de la liga regular. La combinación ganadora para las coruñesas es complicada, porque no solo dependen de ellas mismas. Tienen que ganar al Eibar con bonus y esperar que el Sant Cugat no puntúe en su compromiso frente al Cisneros. El suspense, además, se prolongará durante un mes porque la competición no regresará hasta el fin de semana del 15 de abril.

Tras tirar de épica y superar al líder y vigente campeón Corteva Cocos hace tan solo una semana, el CRAT Rialta se vio obligado a ir a por la victoria en su visita al Majadahonda, segundo. Todo porque el Comité Nacional de Arbitraje sancionó al Eibar y el rival directo por el pase a las semifinales pasó a ser Sant Cugat. Precisamente, vascas y catalanas ganaron sus duelos esta jornada, aunque estas últimas no sumaron bonus, por lo que el CRAT comenzó su partido sabiendo que si ellas conseguían esos puntos extra, dependerían de sí mismas en la jornada final. Salieron a por ello, poniéndose por delante en el primer minuto de partido y aunque las locales reaccionaron, volvieron a apretar el marcador con un segundo ensayo (15-14). Solo un golpe de castigo permitió tomar aire al Majadahonda antes del descanso (18-14) pero la segunda parte ya fue un monólogo completo de las locales con cuatro marcas y un ensayo hasta el 45-14 definitivo.