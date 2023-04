El CRAT Rialta cierra este domingo la competición regular en la Liga Iberdrola de rugby. Y cuando salte al campo de Elviña, a las 12.00 horas, ya sabrá si sigue teniendo opciones de clasificarse para el play off por el título o por si lo contrario será su último partido de la temporada. No hay jornada unificada en la liga y las coruñesas no dependen de sí mismas. Necesitan ganar con bonus al Eibar. Siempre y cuando el Sant Cugat no puntúe mañana frente al Cisneros, equipo ya descendido. Si eso ocurre, ya no importará el resultado en A Coruña y el conjunto de Arquitectura se habrá despedido del que era uno de los objetivos de este curso.

El equipo coruñés perdió su opción de depender de sí mismo por una decisión extradeportiva ya que una sanción al Eibar le perjudicó indirectamente. Las vascas eran cuartas y el San Cugat, sexto. Intercambiaron sus puestos. Como el CRAT se enfrentaba en la última jornada al Eibar, le beneficiaba que fueran las guipuzcoanas las que estuvieran por delante para ganar el duelo directo y sobrepasarlas en la tabla y alcanzar la cuarta plaza. La situación en la clasificación esta con el Corteva Cocos, vigente campeón, en la primera posición con 52 puntos. Segundo es el Majadahonda con 46 y tercero El Salvador con 34. Los tres ya tienen billete para las semifinales y luchar por el título El Sant Cugat, cuarto, suma 31 puntos mientras que el CRAT posee 27 y el Eibar, 26. La carambola que necesitan las coruñesas parece complicada, pero ellas eligen creer en el milagro.