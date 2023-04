Cuando empezó a sonar Knights of Cydonia, la canción de Muse con la que el Liceo hace su entrada a pista cuando juega en casa, ni siquiera se escucharon los primeros acordes. El ruido en la grada del Palacio de los Deportes de Riazor era ensordecedor. La afición verdiblanca no defraudó y acudió a la llamada de su equipo a pesar de tratarse de un día laborable y en horario nocturno para los niños. Ni mayores ni pequeños se lo quisieron perder y el público apretó. A favor de los de casa, con continuos ánimos. Y en contra tanto del rival como de los árbitros. Y no dejó de aplaudir cuando el Liceo, cabizbajo por la derrota y la eliminación, dejó la pista. Ni de abuchear en la tangana final entre jugadores y cuerpos técnicos en la puerta del vestuario visitante. Noche grande, aunque sin la guinda final.

Entre los espectadores estaba Lucas Pérez, el jugador del Deportivo que en los días previos envió un mensaje para animar a ir al partido. Hasta hubo unos tímidos gritos de “¡Lucas, Lucas!” entre el público. También estaban los jugadores del Leyma, que comparten instalación con el Liceo. Unos salen y otros entran y a base de encontrarse se han ido forjando amistades. También parte de sus aficionados, con el Tsunami aportando el naranja, aunque el verde era el mayoritario. La entrada era gratis para el que llevara una prensa de ese color y la grada se tiñó, aunque también hubo un par de camisetas rojas del Oliveirense. La fiesta fue para ellos. La ovación para los de casa que intentarán cambiar la suerte en el play off.