El Liceo sigue vivo en el camino hacia la defensa del título. Los verdiblancos acceden a las semifinales por la vía rápida después de vencer en Les Comes al Igualada en el segundo partido de la serie de cuartos de final. Sin los apuros de hace una semana, cuando tuvo que ir a la prórroga. Con enorme superioridad y contundencia, se quitaron de golpe todos los nervios y dudas del estreno y ya esperan al Calafell, que pudo con el Lleida también en dos partidos. Las semifinales ya serán a cinco. Los dos primeros, viernes (21.45horas) y domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor.

Después del guión del partido de hacía siete días, el Liceo sabía que no podía ser su peor enemigo. Así que dejó que en los primeros minutos el Igualada saliera mejor, consciente de que los 50 minutos se le podían hacer muy largos. Aguantó su arreón inicial y empezó a dominar el juego a partir del cinco. Avisó con un par de disparos lejanos y no necesitó acumular muchas ocasiones para adelantarse en el marcador. Es más, lo hizo muy fácil. Tanto, que pareció sencillo, pero la precisión y la velocidad con la que lanzó la contra de tres pases que le sirvió para marcar no llega por casualidad. Álex Rodríguez fue el encargado de dar la última asistencia, un pase hacia César Carballeira, que no perdonó en el segundo palo.

Tres asistencias

Si el delantero verdiblanco había marcado cuatro de los cinco goles de los coruñeses hace una semana, ayer se hinchó a dar asistencias. No intervino en el segundo tanto, un chut lejano de Pol Manrubia que fue a la vez un gran mazazo para los locales. Pero sí en el tercero en el que encontró a Bruno di Benedetto perfectamente situado para desviar a puerta su disparo. Los arlequinados intentaban responder, aunque sin demasiada suerte. De hecho, un disparo de Marc Carol se estrelló contra el palo y justo en la jugada siguiente, de nuevo Álex Rodríguez le puso en bandeja el cuarto a Pol Manrubia con un pase atrás en el área que el cedido por el Benfica mandó a la escuadra de la portería.

Todavía llegaría, antes del descanso, otro disparo al palo con el que el que Gerard Riba intentaba acercar a los locales, que finalmente se fueron a los vestuarios con cuatro goles de desventaja y una sensación de dominio total del juego y el tiempo del Liceo. Pero no se podían relajar los de Juan Copa. Por experiencia sabían que les podía costar caro. Buscaron el quinto, sobre todo a la contra, pero también el Igualada empezaba a correr, que es como más hace daño, porque sus jugadores son muy rápidos. Reclamaron un penalti sobre Bernat Yeste, que fue el protagonista del gol en una doble ocasión frente a Serra. El portero paró la primera pero el rechace le quedó al stick y no pudo con la segunda. Los verdiblancos, para no repetir errores, buscaron el quinto que les diera tranquilidad. Manrubia mandó una bola al palo, después lanzó Di Benedetto demasiado cruzado y, después de una clara ocasión de Aleix Marimón, Manrubia sentenció con otro golazo. Quedaban diez minutos y el Liceo amplió la cuenta ya en la recta final por medio de Álex Rodríguez y de Tombita, que volvió a marcar en la primera bola que tocó.

El Noia elimina al Reus, finalista del año pasado

Saltó la primera sorpresa en el play off por el título de la OK Liga masculina con la eliminación del Reus, que había sido finalista el año pasado, cuando cayó frente al Liceo. Los rojinegros, cuartos de la fase regular y que además tenían el factor pista, fueron eliminados por el Noia, quinto, que después de ganar en Tarragona el primer partido ayer se impuso en su feudo por 7-4. Sorpresa relativa pues era la eliminatoria más igualada y los de Sant Sadurní empataron a todo con el Reus en la liga. Su rival en semifinales saldrá del duelo entre el Barça y el Alcoi, que dominan los azulgrana por 1-0 y que hoy podrían sentenciar si vuelven a ganar en Alicante. El que no dio opciones a la sorpresa fue el Calafell. El tercer clasificado de la fase regular se deshizo del Lleida, que había plantado cara en el primer partido, pero en el segundo como local sucumbió por 1-4 al acierto ofensivo del pichichi Martí Casas, que sumó tres nuevas dianas a su cuenta.