Cinco goles y sesenta minutos necesitó el Liceo para superar al Igualada en el primer partido de los cuartos de final del play off por el título. Costó. Pero ya está un paso más cerca de las semifinales. Tiene que ganar ocho partidos para ser campeón y repetir el éxito del año pasado. Quedan siete. Los verdiblancos empezaron perdiendo y cuando remontaron y dominaban plácidamente por 4-1 se complicaron ellos mismos más que por méritos del rival, al que dieron una vida extra. En la prórroga, un gol de Álex Rodríguez (anotó cuatro) en el rechace de una directa arregló el problema imprevisto y deja una semana para revisar, analizar y preparar una nueva batalla en Les Comes.

La de A Coruña comenzó sin un segundo de tregua. Se notaban las ganas que tenían los dos de arrancar este play off por el que hubo que esperar toda la temporada y para el que el Igualada no conoció que se clasificaba hasta la última jornada de la competición regular. A los treinta segundos de juego el visitante Tety Vives ya avisó con un disparo que se estrelló contra el palo. Antes del minuto tres los locales ya acumulaban otro de Dava Torres y dos ocasiones con César Carballeira como protagonista. El Igualada replicaba con su velocidad y sorprendió en una jugada de Marc Carol, al que un despiste de marca de Bruno di Benedetto dejó solo por la derecha y centró para que Oriol Llenas batiera a Martí Serra en el 0-1. El Palacio de los Deportes de Riazor respondía con los cánticos de “¡Liceo, Liceo!”

El plan cambiaba para los arlequinados, porque desde que marcaron les tocó defender el resultado más que intentar buscar al contrario. También el Liceo inició un nuevo plan de ataque en el que con Sito Ricart y Pol Manrubia contrarrestó las armas de los catalanes para una ofensiva sin descanso hacia la portería contraria. Solo Guillem Torrents, que se hizo grande hasta límites insospechados, se cruzaba en su camino.. También le ayudaron los palos. Otro acumuló el capitán liceísta y otra ocasión muy clara fue para Ricart, que en el segundo palo solo tenía que empujar una asistencia de Manrubia y volvió a aparecer de la nada Torrents.

Estaba en todas. Incluso en el disparo de Álex Rodríguez que supuso el 1-1. El portero del Igualada la tocó, pero igualmente fue para dentro. Los verdiblancos igualaron y ya estaban lanzados. Se lucieron en una contra entre Manrubia y Ricart, pero si increíble fue la velocidad a la que viajaron estos, no se quedó corta la reacción bajo palos, otra vez, de Torrents, que sacó un stick en el último momento para mandar la bola a la grada. Después también frenó un disparo duro y seco de Manrubia. El partido se acercaba al descanso con empate hasta que Nil Cervera derribó a Manrubia y vio azul. En la directa, Álex Rodríguez parecía tener completamente estudiado al meta contrario. Tiró directo, le quedó el rechace justo delante y con suavidad, casi a cámara lenta, empujó la bola a la red. Antes del descanso los coruñeses tuvieron otras dos ocasiones claras. Un palo de Carballeira y una fantasía de Torres.

La segunda parte, con el marcador a favor, el Liceo estuvo más cómodo. Pero los primeros acercamientos correspondieron al Igualada, que realizó dos disparos seguidos a los que Martí Serra respondió con seguridad. Los arlequinados se fueron desinflando. Los goles de Álex Rodríguez, en una gran jugada personal, y de David Torres, que culminó una contra, daban tranquilidad a falta de diez minutos (4-1). Pero el propio conjunto coruñés se disparó en el pie en una agarrada de protestas al árbitro. Una jugada absurda cambió el devenir del duelo. Falta en contra del Liceo. Protestas. Mientras unos miraban a los árbitros, los otros sacaron y marcaron. Más protestas. Azul a Juan Copa. El conjunto coruñés tuvo que jugar con uno menos. Aguantó en inferioridad, pero el desgaste le pasó factura y en dos jugadas seguidas, dos disparos, dos goles del Igualada. Prórroga. Y vuelta a empezar.

Hacía falta rebajar los ánimos y las revoluciones. Retomar aquello que estaba funcionando. Porque los de Juan Copa estaban siendo superiores. Seguir a lo suyo, con su trabajo. Y fue a lo que se dedicaron en la primera parte de la prórroga, que dominaron con claridad. El rival le paró con faltas. Cayeron dos más en su marcador y con ellas, la décima. Álex Rodríguez utilizó la misma táctica que en la anterior directa. Disparo, rechace y adentro. Quedaban 44 segundos para el primer descanso y el Igualado hizo alguna amenaza. Estaba claro que tocaría sufrir.

En los cinco minutos restantes la consigna era resistir. Como fuera. Costara lo que costara. No pasaba el tiempo mientras el Liceo defendía su resultado con todo lo que tenía. Cuatro. Tres. Dos. Ni siquiera cuando el marcador ya solo tenía segundos parecía que fueran rápido. El Igualada tuvo que jugársela y quitar al portero. Cuando Bruno di Benedetto se quedaba solo para rematar, llegó Vives y movió la portería para impedir el gol. Azul y penalti. César Carballeira no pudo sentenciar, pero sí que quedaban solo doce segundos. Y ya no se escapó. Cuando sonó la bocina el coruñés se apoyaba en la valla con gesto de alivio. Estaba hecho. Primer punto. Solo queda otro para las semifinales. El sábado que viene, próximo capítulo en Les Comes.