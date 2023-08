Tres medallas de oro: 400, 800 y 1.500 metros libres. Tres récords gallegos absolutos. Cuatro mejores marcas autonómicas de 18 años. E incontables mejores registros personales de siempre. El Campeonato de España júnior del arteixano Mateo García fue para enmarcar. Y con un premio extra, la convocatoria del nadador del CN Arteixo para el Campeonato de Europa de aguas abiertas de su categoría, que tendrá lugar en la isla griega de Corfú del 29 de septiembre al 1 de octubre. Allí disputará el relevo español mixto de 4x1500 metros que reservaba una plaza para el campeón de España de la distancia en piscina entre los nacidos en 2004 y 2005. De hecho, en calidad, precisamente, de campeona nacional participó su compañera Paula Otero en esta prueba en el pasado Mundial de Fukuoka y la coruñesa repetirá dentro de un mes en Grecia.

No estarán juntos, no obstante, en la concentración que empezará este lunes en Sierra Nevada y a donde sí se desplazará el arteixano para durante tres semanas preparar el campeonato junto al resto del equipo nacional. García es uno de esos casos excepcionales de la natación. Porque empezó tarde y porque no forma parte de ningún grupo de un centro de alto rendimiento. La gran progresión y el enorme potencial que consiguió, sobre todo los dos últimos años, lo hizo entrenándose en Arteixo a las órdenes de Lucía Leiro.

María de Valdés, a París

María de Valdés, que viene de colgarse dos oros y un bronce en el Campeonato de España absoluto, compite mañana en París en la cuarta etapa de la Copa del Mundo de aguas abiertas. La nadadora del Liceo participa en la prueba de 10 kilómetros en lo que puede ser un ensayo para dentro de un año en los Juegos Olímpicos.