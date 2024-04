Una victoria del CDM le devuelve a la OK Plata

La cuenta atrás ya está echada. La mayoría de las competiciones llegan a su final y entran en las fases clasificatorias. El Maristas (baloncesto) y el Zalaeta (voleibol) se encuentran disputando las fases de ascenso de sus respectivas categorías. A ellos se les quiere unir el OAR en balonmano, que afronta la penúltima jornada. Pero hay otro equipo coruñés que puede protagonizar este fin de semana un ascenso, que es el CDM de hockey sobre patines, que depende de sí mismo para volver a una OK Plata en la que el Dominicos ya ha garantizado su permanencia. El que seguirá luchando por la salvación es el Viaxes Amarelle, que quiere seguir anclado en la elite del fútbol sala nacional, mientras que el Culleredo ya dijo adiós a la suya. El CRAT se toma un descanso antes de afrontar las semifinales de Liga de rugby.

Hockey sobre patines

El protagonismo se traslada este fin de semana a una OK Bronce en la que el CDM está a punto de rubricar su regreso a la OK Plata después del descenso del curso pasado. Solo un año ha necesitado para recuperar su estatus. Los colegiales reciben a Aurrera (Elviña 2, 18.00 horas) dependiendo de ellos mismos. Si ganan, lograrán el objetivo. Si no, tienen otras dos jornadas por delante para conseguir los dos puntos con los que les salen las cuentas. Son líderes con 58 puntos por los 51 del Oviedo. Suman 19 victorias por solo un empate y una derrota y el rival es el segundo por la cola. Por lo tanto, llaman ya a la OK Plata en la que el Dominicos, que firmó la semana pasada la permanencia, recibirá al Sant Cugat (Monte Alto, 17.00 horas). En la OK Plata femenina, por su parte, el Resa Cambre, afronta un difícil partido en casa contra el líder invicto, el Alcalá (Os Campóns, 17.00 horas).

Balonmano

Al Attica 21 Hotels OAR Coruña le quedan dos jornadas para terminar la fase regular de la competición en Primera Nacional. Dos finales en las que quiere certificar su clasificación para la fase de ascenso, lo que consiguen los dos primeros en la tabla. Los coruñeses son segundos, pero solo tienen un punto de margen sobre el Teucro, tercero y que cada fin de semana le echa al aliento en la nuca. Así que la única opción del OAR es ganar. En su caso, en San Francisco Javier, donde recibe al Bueu a las 19.00 horas. Si lo hace, mirará hacia su rival, que recibe al Gran Canaria. Si los pontevedreses también logran la victoria, la resolución se atrasará a la última jornada de la próxima semana. El Sweepend Culleredo, por su parte, ya perdió la categoría. Con muchos problemas de lesiones, le quedan dos partidos para despedirse de la categoría, hoy en la pista del Cañiza (19.00 horas) intentando disfrutar al máximo.

Fútbol sala

El Viaxes Amarelle tiene por delante cinco jornadas, cinco partidos de pura supervivencia en la Liga Iberdrola, en la que quiere garantizarse un sitio para la temporada que viene. Las coruñesas tienen un margen de solo tres puntos con el descenso que marca el Marín. Por eso para ellas cada fin de semana se juega en dos pistas, por un lado donde lo hacen ellas mismas y por otro, donde lo hacen sus rivales. En el caso de este sábado, las naranjas visitan al Torreblanca (19.00 horas), tercer clasificado y flamante campeón de la Copa, que pese a ser un equipo que solo está en su segunda temporada en la elite, la fuerte inversión le ha llevado ya hasta su primer título. Partido complicado por tanto para las de Piru, que vienen de perder frente a otro de los grandes, el Atlético Navalcarnero. Las pontevedresas, por su parte, reciben al Móstoles, un duelo más asequible ante un equipo que ya no se juega nada.