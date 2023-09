Con el cetro absoluto del coruñés César Carballeira y el sub 17 recién conquistados, la España sub 19 de Jacobo Copa (Dominicos) y Bruno Saavedra (Liceo) se lanza desde el lunes a la reconquista del único título masculino de alto nivel que no está en su poder en Europa. El combinado de Carlos Cortijo no quiere volver a quedarse a las puertas como le pasó hace dos años en Paredes de Coura, cuando cayó 2-0 ante el equipo local. España es el dominador de este campeonato con 24 antorchados, aunque en los últimos tiempos los lusos han recortado distancias.

Bruno Saavedra, ya incorporado al Liceo tras su paso por el Dominicos, se colgó la medalla de bronce el año pasado en los World Roller Games disputados en Argentina y fue campeón de Europa sub 17. Jacobo Copa, por su parte, cuenta en su haber con dos títulos continentales sub 17, el último como capitán de España. La lista de Carlos Cortijo la completan los porteros Eduard Jurado (Barça) y Ni Viña (Reus) y los jugadores Jan Curtiellas, Miquel Escala (Barça), Guillem Jansá (Reus), Eloi Cervera (Igualada), Alonso Martín (Alcobendas) y Sebastià Moncusí (Manlleu). España quedó encuadrada en el Grupo B con Francia, Italia y Alemania. El primer duelo será mañana a las 16.30 horas ante los transalpinos, el 12 le tocará medirse a los galos a las 19.00 y ya el 13 será el momento de la contienda frente a los alemanes a las 21.00. Según sea su desempeño, se cruzará en las rondas avanzadas con los mejores del A en el que se enfrentarán entre sí Portugal, Inglaterra, Austria y Suiza, el país anfitrión.