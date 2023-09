Hace un año Víctor Castro, ante su inminente paternidad, decidió renunciar al Mundial de halterofilia y empezar a entrenarse en casa, en A Coruña, y lejos de un centro de alto rendimiento. Siempre dice que todo cuesta “el doble” por todo lo que “demanda ser padre” y cumplir con su trabajo diario y porque no tiene las facilidades con las que sí contaba en la Blume. Aun así, ha regresado a un alto nivel y acaba de ser décimo tercero en el Mundial de Riad en la categoría de -67 kilogramos. “Este resultado lo hubiera firmado antes de empezar la competición. Mejoré tres puestos mi mejor participación. Ha sido un año muy duro, pero me ha dado mucha confianza. Estoy cerca de mis marcas de hace cuatro o cinco años”, razonaba ayer desde Barajas antes de embarcarse de vuelta a A Coruña, donde ahora toca “resetear cuerpo y mente” antes del “Europeo y del Mundial de 2024”.

La valoración global de su participación de la cita de Arabia Saudí no evita que sea perfeccionista y remarque lo que podía haber salido mejor. “Tuve un par de fallos en la arrancada que no me dejaron levantar, como mínimo, 130 (llegó a 125). Y en dos tiempos me encontré muy bien, pero cometimos un error técnico, porque ahora en el último intento solo hay un minuto de margen y no dos. Medimos mal y llegué con 15 segundos y levanté la barra como pude”, admite de un día de competición en el que se vio “con fuerzas” para afrontar el reto.

Al no ser una categoría olímpica, su objetivo es “reafirmarse” y disfrutar de esta nueva oportunidad y de su hija, para la que tuvo el gesto de acunarla en la distancia después de algún levantamiento exitoso. “Estuve fuera una semana y todos en casa hacemos esfuerzos. Era una manera de retribuirlos”, cuenta. Su futuro en la halterofilia lo irá marcando el día a día. De cuerpo se encuentra “muy bien”, como él reconoce, y le anima ese décimo tercer puesto tras una temporada de aclimatación. Pero todo le contempla a corto o medio plazo. “Depende de lo que vaya diciendo la cabeza y eso se siente sobre la marcha. Al estar fuera de un CAR es más complicado y hay que ir viéndolo”, asegura.