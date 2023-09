El Amarelle busca arrancar con fuerza

El Viaxes Amarelle inicia esta tarde (16.30 horas) ante Les Corts una nueva temporada en la que buscará afianzarse en la máxima categoría del fútbol sala femenino después de la permanencia lograda el curso pasado. El equipo conjuga la continuidad del bloque de jugadoras de la campaña anterior con un cambio de calado en el banquillo. Jorge Basanta puso punto y final a su etapa en el club naranja después de cinco años y el Viaxes Amarelle escogió a Raúl Castro, Piru, para capitanear la que sea la temporada de la consolidación del equipo en Primera División después de varios cursos de ascensos y descensos.

La permanencia sigue siendo la meta principal. “Hay que ir pasito a pasito. Podría decir que deberíamos buscar un poco más, pero es verdad que aún no sabemos la composición del resto de equipos. Por lo que hemos visto, la parte baja esta temporada está mucho más cara. Este sábado jugamos contra un recién ascendido que ha fichado a una campeona de Europa. Cada vez la liga es más dura y nuestro objetivo principal tiene que ser la permanencia. Una vez se consiga iremos poniendo metas mayores”, resume el técnico del Amarelle.

Castro, sin embargo, es consciente de que el gran anhelo del club es lograr estabilidad en la máxima categoría después de años de vaivenes. “Lo que quieren es tranquilidad, poder decir que estamos en Primera División y que eso dure en el tiempo”, reconoce.

El nuevo técnico naranja dispondrá de una plantilla en la que se han priorizado las renovaciones de las jugadoras que lograron la permanencia el curso pasado. Ha habido cuatro altas —tres jugadoras de campo y una portera— y en la mente de Piru también está moldear un conjunto con fórmulas distintas. “La idea es cambiar. Es verdad que al principio todo es más complicado, pero la idea es cambiarlo”, destaca sobre el juego con respecto a la etapa anterior. “Desde principio de temporada nuestra pívot de referencia estuvo lesionada y tuvimos que cambiar a un sistema de juego de ataque diferente. A nivel defensivo igual, somos bastante más proactivas, más intensas y agresivas en primera línea. Así lo hemos transmitido desde el primer día”, subraya el técnico.

La principal novedad quizá sea la suya en el banquillo después de cinco años en los que Jorge Basanta dirigió al equipo. Castro asegura que el recibimiento no pudo haber sido mejor. “Me he encontrado un grupo de jugadoras que me han aceptado desde el primer día. Los cambios siempre son duros, y más con un entrenador que llevaba aquí tanto tiempo y que tenía tanto feeling con las jugadoras. Desde el primer día me lo han puesto todo muy fácil, trabajan muchísimo y también están ilusionadas con el cambio”, apunta.

En el horizonte ya un estreno contra Les Corts con la firme intención de empezar de la mejor manera para que no afloren las dudas. “La cabeza hace muchísimo. Si empiezas a puntuar y ganar partidos, por lo menos las jugadoras y la gente tienen la idea de que las cosas se van haciendo bien porque se va ganando. En ese sentido, sería lo ideal empezar así. Cuanto antes empecemos a puntuar mejor, porque si no aparecen las dudas”, expone Raúl Castro.