El Zalaeta, a pesar de las dificultades, camina con paso firme en este inicio de la Superliga Femenina 2. Solo ha perdido un partido y a la ya segura fortaleza que muestra cada quince días en el Pabellón del Barrio de las Flores empieza a sumarle ahora buenas noticias a domicilio.

Como ya ocurrió la pasada temporada, una de las líderes es Emma Ordóñez (Boiro, 1999), quien se asentó a A Coruña tras su experiencia en la máxima categoría y quien apunta alto ese año por las buenas sensaciones que le transmite el equipo. “Estoy muy contenta, porque hemos ido de menos a más, mejorando nuestro juego. Vamos en la buena dirección”, asegura confiada tras comprobar el nivel de sus rivales y los automatismos que percibe en casa.

“Somos el mismo grupo con la incorporación de Atea (Andric). Al conocernos todas este año va a ser mucho mejor, nos iremos acoplando rápido y vamos a tener mejores resultados. A pesar de todas las adversidades y viendo cómo ha empezado la liga, si seguimos en esta dinámica, podemos pelear por la Copa de la Princesa, la fase de ascenso y por ganar la liga”, relata ambiciosa. “No es nada descabellado (pensar en subir a la Liga Iberdrola), que el Zalaeta esté más arriba de lo que está, porque al final somos un equipo que siempre nos hemos situado en la parte media-alta de la tabla y un año hasta quedamos primeras de la liga regular”, razona.

Una de las razones de este buen arranque y de la confianza de la boirense está en la capacidad que mostró el Zalaeta para retener talento. A falta de fichajes (solo se produjo uno), su entrenador Jorge Barrero reconoció que el paso adelante para las coruñesas era paliar daños. A pesar de que no tienen patrocinador esta temporada, lograron que Emma Ordóñez, Sara Urrea o Eleonora Guzzi no se marchasen camino de la Superliga y permaneciesen en A Coruña.

Emma Ordóñez explica sus dudas y su decisión que acabó en final feliz para las coruñesas. “Fue bastante complicado, porque al final siempre tienes esa sensación de estar haciendo lo correcto o no, de si te estarás frenando, pero creo que fue lo mejor para mí tanto nivel personal como a nivel deportivo. Pesó mi familia porque he estado varios años lejos. Me llamó más la atención estar en casa, jugar mucho y hacerlo en un equipo que está a muy buen nivel en la segunda categoría. Vamos por el buen camino”, concluye.

Esos pasos adelante y atrás, pero firmes, y ese buen momento que vive en el plano individual también refuerzan a Emma Ordóñez en una trayectoria que le llevó a emigrar y a volver a casa para intentar escalar con los suyos. “Es bastante complicado (ser jugadora profesional de voleibol), porque tienes que rechazar un montón de cosas, porque se da pocas veces poder estar en la élite jugando en casa. Al final tienes que dedicarte por y para el voleibol y se hace difícil”, razona.

Mientras llega la fase decisiva, ese crecimiento que intuye dentro de un equipo hecho y el sueño de pelear por el ascenso, Emma Ordóñez, quien estudió fisioterapia, sigue en formación continua y entrena en categorías inferiores, va recogiendo pequeños frutos de su trabajo. Hace unas semanas fue nombrada en MVP de la jornada en la Superliga Femenina 2. “Ver que todo mi esfuerzo y mi dedicación están dando sus frutos es muy gratificante, me motiva a seguir trabajando”, asegura una de las razones del Zalaeta para pelear por todo.