Marta Vulovic es una de las protagonistas del gran salto adelante de Maristas en este inicio de la temporada. La pívot serbia, nacida en el año 2000, llegó este verano al equipo que dirige Fernando Buendía procedente de Melilla. Desde su llegada se ha adueñado del juego interior en las seis victorias, en otros tantos partidos, que ha conseguido el equipo coruñés en esta campaña.

Maristas ha arrancado imparable la temporada. ¿Cómo se siente?

Es genial estar así en el equipo, con las compañeras y con el cuerpo técnico. Estos partidos han sido duros, pero demostramos cómo somos y conseguimos ganarlos todos. Me siento bien por ser una jugadora importante y poder darle el 100% de mí misma al equipo.

¿Percibe ese rol importante?

No solo yo. Todas las jugadoras tienen algo que aportar. Yo quizá soy la más alta y hago mi trabajo. Hay jugadoras que tienen que correr y lo están haciendo genial. Otras anotan, tiran... Cada una es importante y cada una tiene algo bueno que darle a Maristas.

¿Esa ha sido la clave para lograr las seis victorias consecutivas?

Todas juntas hacemos el equipo mejor. Estamos jugando bien también con el apoyo del entrenador, que nos dice lo que tenemos que hacer. La semana que viene jugamos un partido importante contra el Arxil. No han ganado todos los partidos, pero son muy buenas y será difícil. Aun así, creo que somos mejores si conseguimos desplegar nuestro juego, y sabemos hacerlo.

Después de este arranque de liga, ¿dónde cree que está el límite de este grupo?

Esta temporada tenemos un gran equipo, somos capaces competir contra cualquiera en la liga. Creo que podemos llegar a los partidos de play off, depende de nosotras, de que hagamos bien nuestro juego y que sepamos demostrar nuestro talento.

¿Cómo recibió la oportunidad de fichar por Maristas?

El mundo del baloncesto es muy grande y muy pequeño al mismo tiempo. Todo está conectado. El año pasado estuve en Melilla, pero en verano no tenía equipo. Fernando [Buendía] me conectó y me ofreció venir aquí a jugar. No me dijo que sería la líder, pero sí me aseguró que tendría mi lugar para jugar como la única pívot junto al resto de jugadoras jóvenes del equipo. Todo el mundo me decía cosas buenas, que el equipo quería crecer este año, competir, ganar, mostrar quiénes son y tener ambición. Eso me gustó.

¿Cómo se ha adaptado a la ciudad hasta el momento?

Para mí no es difícil adaptarme a una nueva ciudad. Nada más llegar a A Coruña, ya me gustó. Es grande, tiene muchas cosas que hacer y que ver. Lo único que no me ha gustado tanto, por ahora, es el tiempo porque está lloviendo todo el rato (se ríe). Pero creo que ya me he acostumbrado porque hay otros planes que puedo hacer, como ver a mis amigos, jugar partidos y pasar tiempo con mis compañeras.

Pasó por el Estrella Roja en su etapa formativa. ¿Qué papel juegan las compañeras veteranas a la hora de integrar a las novatas?

Estuve en el Estrella Roja durante dos años. Y en ambas temporadas, el equipo estaba plagado de jugadoras jóvenes. En cuanto a tener jóvenes en el equipo, lo que ocurre en Serbia es parecido a lo que sucede en Maristas. Es la manera de ayudarlas a aprender entre cada una de ellas. Yo no soy mucho mayor que ellas, pero quizá sí que estoy en una posición en la que las puedo aconsejar y prestarles mi ayuda.

Ser una referente.

Es bueno que las jóvenes crezcan con nosotras, como personas y como jugadoras. Es lo que quiero porque, cuando estaba en el Estrella Roja, era una de las más pequeñas. Crecí y aprendí de las veteranas junto a las compañeras que tenían mi edad. Fue mucho más fácil.