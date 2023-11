El partido que disputa el Leyma contra Alimerka Oviedo (19.00 horas, LaLigaPlus) en el Palacio de los Deportes de Riazor no será únicamente el duelo correspondiente a la octava jornada de la LEB Oro. Será, presumiblemente, la fecha que han esperado durante varios años los aficionados coruñeses para ver, de nuevo, en su pista y de naranja a Beqa Burjanadze. “Esperemos que pueda jugar, ya veremos en qué momento”, señaló Diego Epifanio en la rueda de prensa previa al encuentro. El técnico recalcó que el alapívot georgiano “ya está disponible para jugar”, pero advierte que es necesario tener paciencia. “No pensemos que es Superman, que va a arreglar todas las cosas que igual no habíamos hecho hasta ahora perfectas”, añadió Epi.

Burjanadze ya se vistió de corto hace dos semanas, en la victoria del Leyma, 97-81, ante Força Lleida. Aunque realizó la rueda de calentamiento, no salió en ningún momento a la cancha. Precisamente ese triunfo contra el conjunto catalán es el que tratarán de replicar hoy los naranjas, en busca de una nueva victoria que alivie el mal sabor de boca de las últimas dos salidas, ante Menorca y Cáceres. Epi prefiere restarle hierro a estos resultados y se queda con los aspectos positivos. “En los dos partidos que jugamos fuera de casa, que perdimos, tuvimos opciones de ganar hasta el final”, recordó. Entre las facetas a mejorar, hizo hincapié en la defensa, aunque no es el único asunto que le preocupa. “Tenemos que intentar limitar los errores individuales y quitarnos situaciones de responsabilidad individual que tengan que ver con el esfuerzo”, explicó antes de un duelo, ante Oviedo, en el que se fija el objetivo de evitar conceder dos errores en la misma defensa. El rebote es otro de los apartados que le inquietan. Es consciente de que conceden uno de cada tres en defensa, aunque, indica, no resultan productivos para el rival por el momento. En el rebote ofensivo, asegura que no pueden tener porcentajes elevados, porque han metido “muchos puntos en la mayoría de los partidos”. El técnico burgalés aprovechó la comparecencia para elogiar el trabajo de adaptación de Sebastian Aris, a pesar de que “tiene el hándicap de ser el único que no conoce la liga”. “No se me pasa por la cabeza dejar a nadie tirado en la jornada 7”, aseveró. Mikel Sanz: “Es normal que el Leyma llegue con facilidad a los 100 puntos” Alimerka Oviedo vuelve a O Forno con el ex del Leyma, Mikel Sanz, a la cabeza. Los asturianos llevan tres victorias y cuatro derrotas y una racha negativa en las últimas dos jornadas. Epi espera encontrarse a un rival con un ritmo alto y muy rápido en el rebote ofensivo. Cree que la clave para el éxito pasará por “ser inteligentes”: saber cómo defiende el rival, encontrar las opciones y hacer “el mejor balance defensivo posible”. Una de las principales amenazas ofensivas del conjunto ovetense será el alero norteamericano Demetric Horton. Epifanio adelanta que sus jugadores tendrán que evitar que entre en juego sin olvidarse del resto de oponentes en pista. Aunque se les pueda considerar como una bestia negra del Leyma, Epifanio pidió que el bagaje histórico no les condicione. “Jugamos en casa y ojalá podamos hacer un buen partido delante de nuestros aficionados”.