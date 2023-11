La carrera popular de Novo Mesoiro pondrá el punto y final al calendario de este año del circuito Coruña Corre. La undécima edición de esta prueba, que se celebrará en la mañana de este domingo, 26 de noviembre, reunirá a casi 2.500 participantes. Fueron un total de 2.487 los que se registraron de forma oficial en la carrera entre todas las categorías.

El recorrido de la competición absoluta llevará a los corredores a cubrir una distancia de 5,5 kilómetros. Discurrirá por la mayor parte del barrio de Novo Mesoiro. La línea de salida estará situada en las inmediaciones del pabellón municipal, en la calle Ancares, y continuará a través de un tramo mayoritariamente asfaltado, que tendrá 96 metros de subida y otros tantos de bajada.

En el caso de las otras seis categorías que integran el programa, la distancia será menor, adaptada a las diferentes edades de los participantes. Los sub 16 competirán en un circuito de 2.270 metros; los menores de catorce, en uno de 1.600 metros; los sub 12 y sub 10, en una carrera de 800 metros y, los más pequeños, en una prueba de 150.

Con las inscripciones cerradas desde este domingo, los corredores ya apuntados podrán retirar sus dorsales en el polideportivo de Novo Mesoiro el propio domingo a partir de las 9.00 horas y, como límite, hasta una hora antes de que tomar la salida en la carrera en la que van a competir.