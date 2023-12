El amargo sabor de la derrota por 1-2 ante el Reus dejó un mar de sensaciones encontradas e la familia liceísta. Juan Copa reconoció que “fue el mejor partido desde la Supercopa”, con un multitud de oportunidades para perforar la portería de un Càndid Ballart que taponó casi todos los huecos de su portería. Sin embargo, el entrenador colegial reconoció que no se pueden permitir los errores que les condenaron ante el Reus. “El primer gol es un error gravísimo”, aseguró. También apuntó que no es asumible desperdiciar tres oportunidades de bola parada, como las dispuestas en el encuentro contra el cuadro rojinegro. “Tengo la sensación de haber hecho las cosas muy bien, pero es evidente que hay algo que tenemos que empezar a ver, que es la contundencia en el área”, recalcó Juan Copa.

César Carballeira volvió a ser la esperanza goleadora del equipo. Su tanto en la segunda parte para anotar el 1-2 fue el decimotercero bajo su sello. “Necesitamos jugadores que aporten más gol”, apremió Copa, consciente de que no pudo contar con Dava Torres. El capitán no pudo jugar porque arrastraba molestias tras los dos encuentros en el Palau. Unos problemas físicos que, reconoce el entrenador, ha mantenido en mayor o menor medida desde la Supercopa. “Ha estado echando una mano como podía porque es el capitán de nave, junto con César, pero llega un momento en el que no puede estar jugando al 30%”, explicó Copa. “Se merece cuidarse y volver al 100% porque nos va a hacer mucha falta”, añadió. En la misma línea se refirió a Bruno Saavedra, ausente desde la primera jornada. “Son seguramente dos de los jugadores que más gol tienen en el equipo”, indicó el técnico coruñés.

A pesar del resultado, Copa confía en que la solidez que mostró el equipo ante el Reus sea un talismán al que agarrarse en los próximos compromisos, en los que está en juego entrar en la Copa del Rey. Mañana toca el Voltregà, séptimo; y el sábado, el Alcoi. Para la vuelta del parón queda la última jornada de la primera vuelta, en la pista del Noia. “No me preocupa ser cabeza de serie, nuestro objetivo tiene que ser entrar de la manera que sea”, afirmó el entrenador colegial.

Guido Pellizzari convence en su debut como liceísta

Uno de los nombres propios en la derrota del Liceo ante el Reus fue el de Guido Pellizzari. El argentino, ya con el permiso para debutar, disputó sus primeros minutos con la camiseta verde ante el público reunido en el Palacio de los Deportes de Riazor. En sus primeros instantes sobre la pista provocó una falta directa tras una buena acción individual. Pese al resultado del encuentro, Juan Copa elogió el desempeño de Pellizzari: “Tiene una intensidad defensiva terrible”. El entrenador explicó que le decidió darle tiempos breves en la pista porque aun está en el proceso de adaptación al equipo. “Hay momentos dados, como en el final, en los que lo podemos meter por dentro y nos da esa intensidad. Nos va a ayudar muchísimo para ganar solidez”.