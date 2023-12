El coruñés Ignacio Alabart, que pertenece al Barcelona, fue elegido como mejor jugador del mes de noviembre en la OK Liga, la máxima categoría del hockey patines nacional. El ex del Compañía de María, formado posteriormente en La Masía, es una figura central del equipo culé, de nuevo máximo favorito al título, y ha logrado este mes siete goles y dos asistencias, además de los intangibles que han convertido a los catalanes en los líderes de la competición. El mejor entrenador del mismo periodo ha sido Edu Castro, técnico del conjunto blaugrana. Se mantiene, de esta manera, el protagonismo del hockey coruñés, ya que en la anterior elección el gran inicio de temporada del HC Coruña en su estreno en la máxima categoría se había visto refrendado con el premio que le entregó la Federación Española de Patinaje a Stanis García como mejor entrenador de la OK Liga Iberdrola en los meses de septiembre y octubre.