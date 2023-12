¿Es esta renovación un mensaje de compromiso con el club y para la afición?

El proyecto es firme, la gente está haciendo las cosas. Tú, como jugador, quieres estar ahí todos los años para mejorar.

¿Cómo vivieron la grabación del vídeo de la renovación?

Fue una mañana increíble. Para la escena del vestuario estuvimos casi una hora porque no podíamos parar de reírnos. Les agradezco mucho a Perdomo y a Touriñán por su implicación. Nos hicieron estar muy cómodos en su mundo, nosotros no estamos acostumbrados a esto de actuar. Repetiría sin ninguna duda.

¿Cómo recuerda la primera vez que le llamaron para un entrenamiento o un partido con el Liceo?

Yo veía a los mayores desde que empecé. Siempre quise llegar ahí. Que un día me dijesen que tenía que ir a entrenar allí, fue algo increíble. Imagino que tendría muchos nervios, como es normal.

Y ahora, tratan de transmitirles su legado a los más jóvenes del vestuario.

Es como nos lo han pasado a nosotros. El Liceo lleva en su ADN la garra de la gente de A Coruña. Cuando metemos un gol, da igual cuál sea, el Palacio nos la transmite.

A nivel personal, lleva un año muy bueno en cuanto a goles. ¿Qué le supone ser el goleador actual del equipo?

Lo llevo como algo normal, aunque no estoy acostumbrado. No le doy toda la importancia que debería. Prefiero defender tres goles que meter yo uno, pero es lo que está tocando este año. Ojalá que siga aportando goles al equipo, pero también que me dejen un poco en mi posición.

¿A qué compañero le pide más goles?

Se los pido a todos, pero sobre todo tengo el pique con Dava. A ver quién de los dos termina la temporada con más goles.