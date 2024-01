Liceo y Leyma, con la calculadora en la mano

Uno luchará por lo que se daba por hecho y el otro por llegar a una cima que nunca ha alcanzado. Al Liceo y al Leyma Básquet Coruña les ha tocado amanecer en este 2024 con la calculadora bajo la almohada. Serán unos primeros días y semanas de 2024 intensos en los que jugarán en sus pistas, también en las ajenas. Todo por alzar títulos que sigan nutriendo a las vitrinas del deporte coruñés. Eso sí, primero hay que clasificarse para sus fases finales, algo que aún está en el aire.

Quien decidirá antes su futuro será el Liceo. El finalista de la pasada OK Liga y de la Supercopa disputada esta temporada ha tenido un comienzo irregular de campeonato con lesiones que le han hecho daño y traspiés con los que no contaban. Las seis victorias y seis derrotas que ha cosechado en lo que va de primera vuelta colocan al conjunto verdiblanco cuarto en la tabla, a una única victoria del tercero, el recién ascendido Sant Just. El reverso de esta situación es que cuando le queda por afrontar la última jornada de la primera vuelta, la que lleva la competición al ecuador y otorga plazas para la Copa del Rey, aún no tiene asegurada una posición entre los ocho primeros que jugarán por este título que se disputará entre el 7 y el 10 de marzo de 2024. Lo tiene en su mano, depende de sí mismo, pero visita la pista del Noia, el segundo clasificado. El problema es que de los seis equipos que le suceden, cinco juegan en casa y ninguno ante el todopoderoso Barcelona, que aún no ha perdido con una balance de once victorias y un empate. Calafell-Rivas, Reus-Girona, Voltregà-Lleida, Alcoi-Caldes e Igualada-Sant Just. Todos esos duelos se jugarán el domingo 7 de enero a las 12.30 horas. El único en el que no hay nada en juego es el Barcelona-Mataró que se disputará un día antes a las 20.30 horas. El Liceo tiene otro elemento en contra, ya que el Calafell, equipo que también tiene 18 puntos, cuenta con la plaza asegurada porque es el anfitrión de la Copa del Rey, con lo que si se quedase fuera de los ocho primeros, solo habría siete vacantes en juego. Quien sí tiene virtualmente conquistada su plaza en la Copa de la Reina es el HC Coruña, que tiene seis puntos de ventaja a falta de tres jornadas por disputar.

El Leyma tendrá que pelear mucho más y cuenta con el hándicap de que no depende de sí mismo. El triunfo de Estudiantes en la pista de San Pablo Burgos trajo una mala noticia a corto plazo y una buena con la mirada puesta en el horizonte. El resultado le mete de lleno en la lucha por el ascenso directo a ACB, pero le dificulta el acceso a la Copa de la Princesa, que jugarán el primero y el segundo al final de la primera vuelta. Ambos equipos han perdido tres partidos y los coruñeses, cuatro. Necesita que alguno de los dos caiga en los dos duelos que restan. La Copa se jugará el 26 y 27 de enero.

Quien tiene su plaza amarrada en la Copa de la Princesa de voleibol es el Zalaeta como segundo del Grupo A de la Superliga femenina 2. El torneo se disputará entre el 12 y el 14 de enero en Canarias.