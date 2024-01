Diego Epifanio (Burgos, 1978) ha clasificado al Leyma Coruña para la Copa Princesa por primera vez en su historia tras cerrar una gran primera vuelta con una victoria apoteósica ante el Melilla en el Palacio. El técnico burgalés, que ya ganó esta competición con el Breogán hace tres años, es consciente de la progresión que ha experimentado el club desde su llegada hace año y medio rumbo, quizá, hacia el ansiado ascenso a la ACB.

Han pasado ya unas horas del partido ante Melilla. ¿Cómo se encuentran usted y el vestuario?

Muy contentos y emocionados. El equipo ha hecho una buena primera vuelta y pudimos terminar entre los dos primeros. Sobre todo, estoy contento por el ambiente del pabellón. Ojalá se acerque aún más gente al Palacio, pero en los últimos partidos noto que se acercan cada vez más a vernos. A ver si se transmite más por toda la ciudad y llenamos el pabellón.

Se hablaba de la Copa Princesa en las últimas semanas. ¿Cómo lo ha llevado el equipo desde dentro?

Seguimos la misma filosofía que teníamos ya el año pasado. El partido más importante de la temporada es el siguiente. Se trata de competir en todos los encuentros y ganar con la mayor diferencia posible, sabiendo que es una liga muy difícil. No teníamos que mirar mucho más allá. Me he cansado de decir que esta liga es muy dura. Hace cuatro semanas parecía que un equipo [San Pablo Burgos] era el claro favorito para subir directo, pero eso va cambiando. Es importante estar tranquilo, asumir con naturalidad los tropiezos cuando lleguen y no despegar los pies del suelo cuando encadenamos victorias.

Usted ya ganó la Copa Princesa con el Breogán. ¿Es un buen termómetro para medir el progreso del equipo en la temporada?

Es una fiesta del baloncesto, que enfrenta a los dos mejores equipos de la primera vuelta. Poder ganar un título nacional es muy importante para todos dentro del club. Es difícil para el equipo que no juega como local. Nosotros viajamos ahora a Cantabria, luego jugamos la Copa y nos vamos a Lleida. Es una competición exigente, pero hay un título en juego y haremos todo lo posible por ganarlo. Fuimos capaces de ganar en Madrid, servirá como aliciente.

¿Siente a nivel personal el crecimiento reciente del club?

La comunión de la afición con el vestuario es muy buena. Hay una tendencia desde el año pasado, cada vez viene más gente al pabellón. El club está poniendo todo de su parte para que se vea un muy buen baloncesto en el Palacio. Creo que sería un buen momento para cambiar el chip en la ciudad y que la gente se acerque en mayor número. El gran éxito del Leyma sería fidelizar a la gente nueva que está yendo a ver los partidos.

Y ojalá un desplazamiento de aficionados al Wizink.

Eso es lo que hace club. Situaciones en las que te juegas algo marcan mucho. Los clubes necesitan ganar y perder para hacer a sus aficiones. No todos los equipos podemos ganar, pero la comunión con la afición se basa en grandes éxitos y grandes desilusiones. La Copa es una oportunidad. El año pasado ocurrió en el desplazamiento a Cantabria, uno de los partidos en los que más animó la gente. Yo recuerdo que en Tizona se perdieron dos finales y el club fue aprendiendo para ascender y ganar. Granada o Palencia también han conseguido de esta manera que su ciudad esté en la Liga ACB.

Ante Melilla destacó Barrueta en anotación. En otros encuentros han sido Jakovics o Huskic. ¿Es esa versatilidad la clave del éxito durante la primera vuelta?

El club ha hecho un gran esfuerzo para tener una plantilla competitiva. Este año hubo muchas renovaciones e incorporamos jugadores de mucho talento. Esa química nos ha permitido entender cómo queremos jugar. Dentro de las características de cada jugador, intentamos pasárnoslo bien y compartir el balón. Queremos ser el mejor equipo defensivo posible y jugar el mejor baloncesto posible. Esto hace que el clima en el vestuario y el día a día sea muy bueno. Los jugadores disfrutan, incluso los que tienen menos minutos. Debe ser muy duro para ellos, pero tienen que estar muy pendientes para ayudar en lo que sea.

A Beqa y a Aris se les ve cada vez más aclimatados.

Son dos circunstancias distintas. Beqa es un ídolo de la afición. Venía de un proceso de adaptación. Ha puesto de su parte y tiene muchas ganas de hacer las cosas bien. Tiene que estar tranquilo y entender que le va a llegar su momento. Su energía es fundamental en el equipo. Luego, Sebastian es el único que no había jugado aquí. El puesto de base es el más complicado. Tienes que entender el juego y el arbitraje. Él está haciendo el esfuerzo para entender cómo organizar y ayudar al equipo, y eso quizá ha dejado la anotación, que es en lo que ha destacado en su carrera. Ahora se está encontrando más cómodo. Álex (Hernández) está siendo vital en el crecimiento de Sebas. Esa conexión también con Ingus es fundamental para el equipo

¿Cómo se encuentra Pablo Hernández?

Tuvo un percance en la rodilla, no se entrenó en toda la semana. Tuvo mala suerte porque estuvo apartado del equipo contra el COB por enfermedad, y al volver le ha dado guerra la rodilla. Esperamos que pueda volver. Sin tener minutos, es uno de los más queridos dentro del vestuario y ayuda mucho en el trabajo diario.