El Leyma Coruña no puede dejarse seducir por los cantos de sirena de la Copa Princesa, que en cuestión de una semana le otorgará al club la posibilidad de ganar su primer título nacional. Antes de desafiar a su propia historia tiene que centrar la atención en la competición regular y en el importante compromiso que afronta hoy (19.00 horas) en la cancha del Alega Cantabria. El conjunto cántabro se presenta como el primer rival para el Leyma en la segunda vuelta.

Una segunda mitad de temporada a la que los naranjas llegan como el equipo más en forma de toda la LEB Oro. Acumulan seis victorias consecutivas, su mejor racha de esta campaña. No conocen otro resultado que la victoria desde que cayeron en Riazor ante el Fuenlabrada a comienzos de diciembre. La buena dinámica de resultados y de sensaciones, con hombres como Beqa Burjanadze o Sebastian Aris cada vez más enchufados en los minutos que disfrutan sobre la pista, ha sido fundamental para finalizar la primera mitad de la temporada en la segunda posición de la tabla.

En este segundo tramo de la competición, la tendencia alcista de la plantilla de Diego Epifanio se sustentará en las aportaciones corales de todo el elenco. Por supuesto, liderados como primeras espadas por Goran Huskic, Ingus Jakovics o Yunio Barrueta como los nombres más decisivos en los ataques del Leyma. Para este encuentro, la única duda es Pablo Hernández. El alero viajó con el equipo, pero ha arrastrado problemas físicos. Ante el COB fue baja por enfermedad y, en el duelo contra Melilla, se quedó fuera de la convocatoria por molestias en una rodilla, según confirmó Epifanio. “Lleva tres semanas que no está entrenándose todo el tiempo, a ver si se recupera”, deseó el técnico burgalés.

Un precedente de récord

El encuentro de la primera vuelta contra Cantabria está grabado a fuego en el libro de historia del club coruñés. El 119-90 con el que se impuso el Leyma en Riazor fue el récord anotador en un partido de LEB Oro sin prórrogas. Aunque Tizona lo igualó hace unas semanas, cuando venció 119-70 al Fuenla, el precedente sigue viéndose como muy positivo en la retina del club coruñés.

No obstante, Epi prefiere no confiarse ante la situación que atraviesa el rival en la liga: decimocuarto y con tres derrotas consecutivas. “Ellos viene de tres partidos perdidos, con bajas, pero en su casa se sienten muy a gusto, corren mucho”, explicó Epifanio en la previa de la jornada. Será una nueva ocasión para volver a medirse a un ex naranja como Mirza Bulic. El alapívot bosnio, que lleva un MVP de la jornada este curso, es uno de los hombres más importantes del equipo cántabro.

70 aficionados naranjas en Torrelavega

El Básquet Coruña no estará solo en Cantabria. Está previsto que hoy se desplacen alrededor de 70 aficionados del club al pabellón Vicente Trueba de Torrelavega. La expedición, organizada por el club, parte hoy mismo en autobús desde la explanada de Riazor a las 10.30 horas hasta el pabellón del Alega Cantabria para apoyar al equipo en la primera jornada de la segunda vuelta.

Es el primer desplazamiento a esta escala de aficionados naranjas en esta temporada Diego Epifanio tiene presente la experiencia que se vivió el año pasado en el duelo ante Cantabria, en el que también hubo un desplazamiento de aficionados. “Si no hubiese sido porque nuestros aficionados estuvieron allí, hubiese sido un partido muy difícil de sacar adelante”, recuerda Epi. El entrenador siempre recalca la importancia del apoyo de la marea naranja en O Forno y, en esta ocasión, también fuera de casa. “Fue un impacto llegar al pabellón y ver a todo el mundo animando en la puerta”, rememora Epifanio, deseoso de que poder brindarle a la gente desplazada una victoria con la que endulzar el camino de regreso a casa, una vez termine el encuentro.

Este viaje será un precedente para el de la semana que viene para la Copa Princesa. El club mantiene hasta el martes a las 14.00 horas la venta de entradas para histórico encuentro del próximo fin de semana contra el Estudiantes en el Wizink Center.