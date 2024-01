El Liceo tiene vida, aunque muy poca, en esta Champions League. Eso sí, piensa agarrarse a ese último aliento como sea. Juega en su pista y en la contraria. Su rival esta noche, a las 20.30 horas (worldskate.tv) en el Palacio de los Deportes de Riazor, será el Forte dei Marmi, campeón transalpino, quien hasta hace nada era a veces el eslabón débil en estas fases de grupos, pero que hace unas semanas en Italia arrolló a los verdiblancos, en horas bajas en esta temporada 2023-24. Es ineludible un triunfo de los coruñeses, quienes no han puntuado aún en tres partidos de la competición, y una derrota del Barcelos en la visita del Barcelona. Es la manera de quedarse a un partido de los portugueses y recobrar algo de vida, aun con el hándicap de tener que visitar a los lusos y de recibir a los catalanes. Si no se da esa doble combinación, el Liceo estará fuera del máximo torneo continental, algo que se da casi por sentado ante la dificultad de la empresa.

En esos castillos en el aire que pretende construir el equipo de Juan Copa, el primer paso para asentar una base, aunque sea endeble, es superar a los italianos, al equipo de Pedro Gil y de las pesadillas del partido de ida, como fueron Ambrosio, Galbas y, sobre todo, Francesco Compagno.

El Liceo debe subir el nivel de hockey para aspirar a ganar a los italianos y para seguir vivo en una competición que no es su principal objetivo, pero de la que no pensaba haberse quedado descabalgado tan pronto. Tal y como ha recalcado en los últimos partidos Juan Copa, debe ser más dominador en las áreas. Con la vuelta de Dava Torres, sí que ha dado un paso al frente en la contraria, pero le sigue faltando cerrarse en torno a la meta de Tiago Rodrigues o Martí Serra. Se ha adelantado en muchos partidos que no es luego no ha sido capaz de cerrar.

El nivel físico también será importante, algo en lo que el Liceo parte en muchas veces en desventaja ante sus rivales y que ya ha motivado algún cambio de su técnico. El Forte dei Marmi le embotelló y le arrolló en muchas fases del duelo y debe igualar esa exuberancia física para competir. Todo se resolverá esta noche en el Palacio, donde mejor se siente el Liceo, aunque a veces no sea suficiente.