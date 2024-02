El CRAT inicia la segunda fase en Sant Cugat

Intensa jornada para el polideportivo coruñés en la que destaca el duelo con el que el CRAT inicia el asalto a las semifinales por el título de Liga Iberdrola de rugby.

RUGBY

Terminada la primera fase de la competición como líder y un balance de seis victorias y una sola derrota, el CRAT abre en Sant Cugat (14.30 horas) la segunda parte del campeonato liguero con el objetivo de ser uno de los dos equipos que se clasifican directamente para las semifinales de la lucha por el título. Parten con ligera ventaja, ya que arrastran los 29 puntos de la anterior fase por los 28 del Majadahonda, los 21 de El Salvador y los 17 de su rival de esta tarde. Un triunfo sería un importante paso hacia adelante porque después solo que quedarían dos partidos, otro fuera y el último en casa.

HOCKEY SOBRE PATINES

El HC Coruña se desplaza hasta Igualada (16.00 horas) para disputar la decimosexta jornada de la Liga Iberdrola. Asentadas en la quinta posición con 24 puntos y clasificadas para la Copa de la Reina, las de Stanis quieren seguir confirmándose como la alternativa a los cuatro grandes, que se alejan ya a doce puntos, y coger distancia con respecto a sus perseguidores, como el Manlleu, al que adelantaron la semana pasada al vencerle en casa por 5-3. El Igualada, por su parte, se encuentra en el otro extremo ya que es penúltimo con 7 puntos y solo dos victorias, ambas frente al colista Alcobendas, y su situación empieza a ser extrema si quiere salvarse del descenso.

FÚTBOL SALA

La competición descansa este fin de semana en Primera Federación para el Viaxes Amarelle, que la retomará el próximo día 24 con un derbi frente al Poio Pescamar.

BALONCESTO

Después de quedarse en tierra la semana pasada y no poder viajar a Las Palmas para medirse al MagecTías, el Maristas afronta un partido en casa (18.00 horas) contra el ADBA Sanfer en el que tendrá que superar tanto al rival como a sus propias bajas, entre ellas la de uno de sus pilares de este curso, Marta Vulovic, que sigue lesionada pendiente de plazos de regreso. El conjunto de Fernando Buendía estará mermado de efectivos para luchar por la tercera posición de la Liga Femenina 2. Ahora es tercero, con un partido menos y un balance de 12 triunfos y cuatro derrotas. Las asturianas, con un 5-13, se encuentran en la zona baja de la tabla y en la primera vuelta las coruñesas ya se impusieron a domicilio por 58-74.

VOLEIBOL

Duelo desigual para el Zalaeta, que visita al Astillero (19.00 horas), segundo por arriba contra segundo por abajo de la Superliga 2. Oportunidad para el conjunto de Jorge Barrero para seguir sumando y continuar con su pulso con el cvleganes.com en la cabeza, aunque les separan seis puntos, y mantener los cuatro que le separan del La Laguna, tercero. Las cántabras, por su parte, solo han conseguido ganar dos partidos en lo que va de curso y la semana pasada cayeron en la pista del Extremadura Arroyo.

HOCKEY SOBRE PATINES

Monte Alto es el escenario de la vuelta a las pistas del Dominicos después de una semana de descanso. El conjunto blanquinegro, que busca su cuarto triunfo del año para acercarse al Olot, ahora a cuatro puntos, recibe al Cerdanyola (19.30 horas), tercer clasificado de la OK Plata masculina. El Ordes recibe al Manlleu (19.00 horas) y el Lubiáns, al Olot (19.00 horas). En la OK Plata femenina, el Resa Cambre atraviesa España para medirse al Raspeig (20.00 horas). Quiere quitarse el mal sabor de boca de su último partido, frente al Oviedo. La victoria también le serviría para igualar a su rival en la clasificación ya que las coruñesas marchan con 13 y las alicantinas, con 16. Por último, en la OK Bronce, el líder CDM visita mañana al colista Mundaiz (12.00 horas) para intentar apuntalar su sólida ventaja de siete puntos al frente de la tabla.

BALONMANO

Viaje largo para el Attica 21 Hotels OAR Coruña, que se desplaza a Gran Canaria para medirse al Gáldar (20.00 horas) en un nuevo acto de la lucha por los puestos de clasificación para la fase de ascenso. La semana pasada, con el estreno del fichaje Pepe García, los de Marcos Rodríguez recuperaron la senda del triunfo frente al Lalín (35-28). Ahora buscan ratificarlo frente a un conjunto isleño que se encuentra en el centro de la tabla, noveno con un balance equilibrado de diez victorias y diez derrotas. Más complicado lo tendrá el Sweepend Culleredo, que la semana pasada frenó su racha de dos victorias seguidas y que le tocará visitar al quinto clasificado, el Granitos Ibéricos Carballal (18.30 horas).