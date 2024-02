Derbi para el Viaxes Amarelle en Poio

El derbi en Poio para el Viaxes Amarelle y el duelo decisivo para el OAR en Vigo son dos de los partidos más destacados de la jornada del polideportivo coruñés.

Fútbol sala

La Primera Iberdrola vuelve a escena tras dos parones casi consecutivos en el mes de febrero y al Viaxes Amarelle le toca desplazarse a Pontevedra para medirse al Poio Pescamar (18.30 horas). Un clásico del fútbol sala que puede tener tintes de venganza ya que en la primera vuelta las coruñesas le endosaron un 1-6 a su rival en el que fue su mejor partido del curso. Desde entonces, las trayectorias han sido divergentes. La del Poio hacia arriba, luchando por los puestos de play off y quinto con 33 puntos. La de las naranjas, intentando alejar el descenso desde su actual decimosegunda plaza con siete puntos de margen. “Estamos trabajando bien y enfrentarnos al Poio siempre es un aliciente”, destaca Piru. El técnico también hace hincapié en la necesidad de mejorar atrás. Contará con la baja segura de María León, operada recientemente de rotura de tibia y peroné. Dupuy, refuerzo invernal, ya debutó en la anterior jornada.

Voleibol

El pabellón del Barrio de las Flores (17.30 horas) acoge el duelo que enfrentará al Zalaeta con el VP Madrid. Un partido a priori favorable para las coruñesas, que marchan segundas con 41 puntos por la novena plaza de sus rivales con 10. El conjunto del Instituto se impuso la semana pasada con comodidad al Astillero (0-3) con buenos números de Alba Quirós (13 puntos), Emma Ordóñez (12) e Inés Rivas (11). Las madrileñas, por su parte, cedieron ante el Extremadura Arroyo también por 0-3. El encuentro servirá al Zalaeta para apuntalar la segunda posición antes de visitar la próxima semana al tercer clasificado, el Fedes Ascensores La Laguna (37 puntos), del que le separan cuatro puntos; y la siguiente recibe al cuarto, el Extremadura Arroyo (36). El líder de la Superliga 2 es el cvleganes.com con seis puntos más (47).

Baloncesto

Hace dos semanas el Maristas se quedó tirado en el aeropuerto cuando tenía que ir a jugar a Las Palmas contra el MagecTías —partido que recuperará el 1 de abril—. Hoy le toca volver a coger un avión con destino a Canarias, donde se medirá al Náutico Tenerife (21.00 horas). Las coruñesas han demostrado que saben ganar sin Marta Vulovic, que sigue lesionada. Lo hacen con esfuerzo grupal como la semana pasada en la victoria en casa frente al Adba Sanfer. El conjunto isleño, por su parte, ocupa la zona baja de la Liga 2, tercero por la cola con cinco victorias y 13 derrotas por la tercera posición por arriba del Maristas con un balance de 13-4.

Hockey sobre patines

No hay jornada en la OK Liga Iberdrola para el HC Coruña. En la OK Plata masculina, el Dominicos, después de empatar la semana pasada con el Cerdanyola, quiere mantener su línea ascendente en su visita al Manlleu (20.00 horas). En la femenina, el Resa Cambre, que lleva dos derrotas seguidas sin conseguir marcar gol, recibe al Gatika (17.30).

Balonmano

Partido en la cumbre de Primera Nacional y vital para las aspiraciones del OAR, que juega a domicilio contra el Reconquista de Vigo (20.00 horas), cuarto clasificado. Los coruñeses son segundos, con tres puntos de ventaja sobre su rival, por lo que la victoria serviría tanto para alejarle como para no perder comba con respecto al liderato del Lanzarote, del que le separan otros cuatro puntos. Duelo directo también para el colista Culleredo, que recibe (19.30 horas) al Porriño, tercero por la cola.