114-88 | El Leyma ametralla, resiste y machaca

Y llegó la duodécima consecutiva, la que mejor que sabe. Un imperial Jakovics, con 28 puntos, y un auténtico referente sobre la pista como Burjanadze, con 21, lideraron el triunfo aplastante del Leyma sobre el histórico Estudiantes (114-88), que le reafirma en lo alto de la tabla de la LEB Oro y que certifica su candidatura, con todas las de la ley, al ascenso. A Coruña vibró, A Coruña disfrutó, A Coruña sueña. Robándole una tonadilla al Dépor, pobre del quiera robarle la ilusión a un Leyma que, con los altibajos lógicos del duelo, demostró ser mejor equipo que su gran rival por estar la próxima temporada en la máxima categoría. Fue un triunfo fraguado en tres actos. Masacre, resistencia y aplastamiento. Del Básquet Coruña arrollador desde el perímetro, al equipo que se agarró con las uñas al partido, hasta el que machacó a su contrincante en los últimos minutos. Todos son el Leyma, todos fueron mejores y, a día de hoy, todos merecen la ACB.

El Básquet Coruña sintió ese fuego de O Forno en sus manos desde los primeros instantes. No hubo ni tanteo. El marcador electrónicos no daba abasto, los triples volaban. Era un Básquet Coruña de récord y un Estudiantes que no le perdía la cara al duelo, en la medida de lo que podía. Anotaron casi todos los naranjas en ese primer cuarto. Ajustició a su rival desde la línea de tres. 8 de 13 y eso que falló alguno en los últimos instantes para estropear la estadística. Entre los errores en los cambios y algún lanzamiento flotado a Huskic, el tanteador se fue al 38-23 al final del primer cuarto. Y eso que Wintering y Leimanis sostuvieron en la tempestad a Estudiantes. Fue el tope de anotación en un cuarto del equipo de Diego Epifanio. Jakovics se había ido a los nueve puntos, Barrueta a los ocho, Lunqvist a los siete... La lista era interminable y el Leyma inagotable.

El ritmo era insostenible, pero al los coruñeses les faltó más consistencia y variantes en el juego en el segundo cuarto en el momento en el que desapareció el acierto. Yunio ya no anotó, aparecieron protagonistas secundarios como Beqa Burjanadze, pero la historia ya era otra. Fueron unos minutos en los que Estudiantes demostró la profundidad de su banquillo con Carrera liderando, Frazier sumando, Nzosa percutiendo, Larsen trabajando bajo el oro y con Ferrando acertando desde la larga distancia. Llegaron a ponerse a cuatro los colegiales. 52-48 o 54-50. Al final, el tanteador se quedó en un interesante 59-52 al descanso. El Leyma había sido un vendaval, aunque ya menos. Necesitaba algo más que acierto. Estudiantes estaba ahí, agazapado, era un peligro.

Font celebra con McDonnell. | // ÍÑIGO ROLÁN / ROLLER AGENCIA / Carlos Miranda

El Leyma entró en el modo reserva en el tercer cuarto. No es la primera ni será la última pájara que tiene en este periodo, pero esta vez era como una evolución lógica de lo que se está viendo en el duelo. Estudiantes jugaba cada vez mejor, masticaba el juego, elegía, siempre había un pase extra. Crecía la figura de Larsen bajo los aros y a cuatro metros. Poco o nada se defendía. Sin prisa pero sin pausa se iba acercando, rondando. Le faltaba acierto, el último paso. Sí que es cierto que el Leyma aguantaba. Aprovechaba los tiros libres, el bonus, rascaba una canasta Huskic con su calidad bajo los aros. Resistencia pura y dura. Y no le fue mal. 75-70 al final del tercer cuarto.

Ya se venía intuyendo, pero si en las malas Estudiantes no había sido capaz, en cuanto los naranjas subieran el nivel... Jakovics no fallaba, Burjanadze aparecía en los momentos importantes, Diagne se hizo con la zona. Estudiantes, sin acierto ninguno, fue un juguete roto en manos del Leyma. 114-88. El Palacio estalló. A Coruña sueña con la ACB. Hace 45 años que no cata la máxima categoría, pero es que este equipo está para reescribir la historia.