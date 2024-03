6-4 | El Dominicos inquieta, pero no puede con el Patí Vic

Un par de dobletes de Marcos Vaamonde y de Javi Añón le sirvieron al Dominicos para poner contra las cuerdas al Patí Vic, uno de los conjuntos de la zona alta de la OK Plata Norte, pero finalmente los coruñeses acabaron perdiendo 6-4 en su visita a tierras catalanas. El primer acto estuvo lejos de lo esperado por los visitantes, ya que al intervalo perdían 3-0 y estaban fuera del partido. El panorama era sombrío al descanso, pero en la reanudación y poco a poco acabaron metiéndose en el duelo. 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 5-4 y 6-4. Hasta que no llegó ese último tanto para el Vic, de Arnau Parcerisas a falta de 1:29, no respiraron tranquilos. La victoria del Ordes ante el Escolas Lubiáns y la derrota del Tordera ante el Vilafranca les ofrecen un respiro a los hombres de Manuel Togores en una temporada en la que arrancaban con otras aspiraciones.