Epi: “Que no nos dé vértigo, no hay mejor escenario”

Hay un dicho en el mundo del deporte que dice que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. También se le conoce como el mal de altura o en otra versiones, el miedo a ganar, como por ejemplo cuando un jugador de tenis va a sacar para llevarse un partido o un torneo. Al Leyma esa presión le ha llegado cuando lideraba la clasificación de la LEB Oro con dos derrotas seguidas en una misma semana. Sigue primero, pero ha dilapidado parte de su ventaja, ahora de un solo triunfo sobre un grupo de cuatro perseguidores: San Pablo Burgos, Estudiantes, Tizona y Gipuzkoa. Diego Epifanio, entrenador del equipo, habló de ese vértigo después del partido en Fuenlabrada y cómo cree que el vestuario afrontará los últimos resultados en una nueva semana que finalizará recibiendo a Cáceres el domingo en Riazor (18.00 horas).

“Vamos a ver cómo lo gestionamos”, dijo. “Seguimos líderes y seguimos optando a luchar por ser primeros. Lo que tenemos que gestionar es que no nos dé vértigo esa situación”, reconoció. “Tenemos que ser conscientes de que no pasa nada, no hay mejor escenario que este. Es mucho mejor pelear por estar arriba que estar en otra situación”. añadió. “En todas las jornadas que jugamos hemos hecho muchas cosas bien para estar primeros en una liga en la que está todo muy apretado. Ahora hay que gestionar eso. Venimos de dos derrotas, nos ha pasado solo una vez esta temporada, siempre con Fuenlabrada de verdugo. Vamos a intentar que se quede como en la primera vuelta, solo en dos derrotas, y volver a la senda del triunfo en casa. Y si alguno de los que estamos dentro del vestuario, que no lo creo, nos da vértigo, hay situaciones más complicadas en la vida como para que te dé vértigo esto”, sentenció.

El entrenador del conjunto naranja quiere que el equipo se centre en lo que ha hecho bien hasta ahora. “Claro que nosotros tenemos la máxima ilusión en ser los mejores de la liga. Y lo estamos consiguiendo, somos primeros”, recordó y pidió aislarse del ruido exterior: “Claro que está muy bien que vengan los periódicos nacionales a hacernos un reportaje. Que el club intente promocionar el baloncesto lo máximo posible en la ciudad. Pero a los que estamos dentro nos tiene que dar igual”. Porque, sostuvo, “la clasificación no juega partidos”. Tenemos que ser más duros, más sólidos, compartir el balón, comprender cada uno lo que tiene que hacer y el staff ayudarles a ganar el siguiente partido”, apuntó. “Mirar la clasificación nunca sirve de nada, igual que los cuentos de la lechera. Ahora, a trabajar mentalmente y a superar las dos derrotas. Y a ver las cosas positivas, que son muchas”, concluyó.