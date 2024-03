88-82 | El Leyma despierta demasiado tarde

Segunda derrota seguida del Leyma, que se podía permitir un tropiezo pero que ha quemado demasiado pronto su comodín. Sigue líder, con una victoria de ventaja sobre el Estudiantes, que también perdió. Fuenlabrada, con un Tanner Mc Grew de MVP (44 de valoración), fue de nuevo su verdugo, como en la primera vuelta. Pero no solo fue la inspiración de un hombre lo que dejó a los naranjas sin triunfo. Los madrileños le superaron en todo, siempre con un punto más de intensidad, velocidad y empuje. De motivación. En el tercer cuarto, el conjunto coruñés se pegó directamente un tiro en el pie. Reaccionó al final, demasiado tarde. El Fernando Martín tenía un héroe y este salió al rescate. Toca reseteo y mirar hacia el Palacio de los Deportes de Riazor. Dos partidos seguidos las próximas semanas, contra Cáceres y Menorca, que tienen que ser el empuje para la recta final.

Para el Leyma era muy importante tener buenas sensaciones en el inicio. No quería Diego Epifanio ni darle alas al Fuenlabrada ni que los suyos entraran en dinámica negativa. En los primeros balones, los naranjas buscaron a Goran Huskic, como escapando del tiro exterior que tanto le había fallado contra Gipuzkoa. Parecía que se sacudía el gafe el conjunto coruñés con el triple de Alejandro Galán para el 2-5. Fue el único momento, junto el 10-12 posterior, en el que llevó la iniactiva en el marcador. Yunio Barrueta siguió con su martirio particular. Tres veces se levantó para tirar desde 6,75. Tres veces que falló. Mientras, Mc Grew se encendía con dos triples seguidos lal que le siguió uno con mucho suerte de Durán. Le respondió Barrueta —único triple del partido—, pero las sensaciones no eran buenas. Atoumane Diagne se giraba hacia sus compañeros pidiéndoles intensidad.

El cuarto terminó con 21-15. La desventaja todavía no era preocupante. Pero sí lo que se estaba viendo sobre la pista. Los naranjas solo conseguía engancharse cuando anotaban los triples. Pero sin continuidad. El juego del Fuenlabrada era más consistente y cuando todo fallaba, siempre se podía encomendar a Mc Grew, que eligió el partido del Leyma para hacer su mejor actuación de la temporada. Eso provocó también problemas de faltas en Galán, que se fue al banquillo con tres mediado el segundo acto, desajustando las rotaciones. Hacia el descanso, los de Diego Epifanio consiguieron con tiros libres frenar la sangría y dejarla en solo diez puntos. A 22 segundos para la bocina, Toni Ten pidió tiempo para preparar el último ataque. Tiró de pizarra y sus pupilos ejecutaron a la perfección con un triple esquinado que dejó el marcador en 48-35.

Segunda parte

El Leyma salió de vestuarios con un 0-4 de parcial que solo sirvió para maquillar (48-39) y que fue un espejismo ya que ambas canastas llegaron tras un rebote ofensivo fruto más de la entrega individual de Huskic y Galán que de un paso adelante en el juego de equipo. Porque lo peor todavía estaba por llegar. La goma se estiró y se estiró hasta rozar la barrera de los 20 puntos (64-46 y 67-49). Le inoperancia del Leyma en ataque se contagió a la defensa, con demasiadas faltas, algunas completamente innecesarias. No fue lo que le costó el partido. Fuenlabrada apenas fue a la línea de la personal en el cuarto. No le hizo falta. Solo en la recta final, un rebote ofensivo de Diagne, un robo de Mc Donnell y dos tiros libres del pívot senegalés dejaron una pequeña ventana a la esperanza para los últimos diez minutos (69-55).

El Palacio de los Deportes de Riazor fue el de las grandes ocasiones, esta vez para disfrutar con el Leyma Básquet Coruña. | // ÍÑIGO ROLÁN / ROLLER AGENCIA / Redacción

Desde Alicante llegaba noticias de la derrota de Estudiantes. El Leyma apretó los dientes. Mejoró en defensa, intentó correr y jugar con más criterio. Tuvo más acierto. De los 18 puntos del tercer cuarto, se bajo de los diez (71-62). Pero cada vez que lograba acercarse, lo máximo un 76-71 con triple de Beqa Burjanadze, aparecía Mc Grew, que anotó nueve puntos seguidos en el último cuarto. Los naranjas bucaron canastas fáciles y rápidas y con 83-77, con Jakovics y Font en estado de gracia, un triple del letón se salió cuando prácticamente ya estaba dentro. Fue la sentencia, por más que aún quedaran dos minutos. Fuenlabrada solo tuvo que aguantar desde el tiro libre para certificar que es el primer equipo de la liga que le gana los dos partidos de la fase regular al Leyma.