Los 24 futbolistas que llevaron al Fabril a Segunda Federación

Un filial con hasta cuatro juveniles en sus onces iniciales e insultantemente joven, pero serio en defensa y muy regular. Las señas de identidad del Fabril que desembarca en Segunda Federación son hasta cierto puntos contraculturales. Ocho de los 24 protagonistas de la hazaña fueron campeones en Marbella.

Hugo Ríos (2003)

Estaba llamado a vivir a la sombra de Brais Suárez, pero se hizo con la portería. Es el menos goleado de la categoría. Lleva doce años en Abegondo y está negociando para ampliar su contrato con el equipo blanquiazul y ser el portero en Segunda RFEF.

Brais Suárez (2003)

Iba a ser el año de su confirmación tras la salida como cedido de Alberto a Unionistas y su papel protagonista en juveniles con la generación de oro. Ha acabado la liga siendo suplente. Le queda un año más de contrato con los blanquiazules.

Marc Lachèvre (2002)

Tras formarse en la cantera del Espanyol, llegó al club el pasado verano para reforzar un lateral en el que Trilli ya estaba con los mayores y Quique Teijo aún está en formación. Fue indiscutible en su posición. Sus disparos de volea fueron una de las armas del filial a balón parado.

José Currás (2002)

Cumplía su segunda temporada el lateral de Culleredo en el filial, al que llegó tras terminar de formarse en el Celta. Tuvo un papel menor en los planes de Óscar Gilsanz.

Ángel Puerto (2002)

Fue otro de los fichajes en defensa para completar a Barcia y ante las dudas con Fito. Fue indiscutible tras firmar por dos temporadas más una opcional. Llegó procedente de la cantera del Sevilla y ya fue convocado con el primer equipo.

Dani Barcia (2003)

La idea era que alternase con el primer equipo, pero tras el malentendido del verano ni Borja ni Cano se volvieron a acordar de él. Es uno de los mejores centrales que ha dado Abegondo en su historia y ya contó el pasado verano con ofertas para jugar en Primera RFEF. Tiene un año más de contrato con el club coruñés.

Fito (2002)

Castigado por las lesiones, volvió tras una temporada en blanco. El central siempre ha sido un futbolista de confianza de Gilsanz desde su llegada en juveniles. Fue indiscutible en Marbella.

Álex Pereira (2002)

Vino del mercado catalán que tan bien conoce la secretaría técnica. Tuvo en un papel secundario respecto a Barcia y Puerto, pero completó la rotación. Llegó a jugar en Segunda RFEF antes de fichar por el Dépor.

Iano Simao (1999)

Es el más veterano de la plantilla. La banda izquierda fue suya tras firmar hace dos años del Choco y estar meses sin jugar por un problema burocrático. Ya no estaba en edad sub 23, con lo que no podía dar el salto al primer equipo. Por momentos estuvo por encima de la categoría.

Marcel Céspedes (2003)

Su pretemporada con el primer equipo hizo creer que sería el dueño de lateral, pero Iano se acabó imponiendo en la disputa por el puesto. Llegó del juvenil del Levante y cuenta con pasado en el fútbol formativo catalán.

Brais Val (2002)

Gilsanz cree en él y lo jugó todo en la medular. Llegó del Valencia tras formarse también en el Celta. Debutó con el primer equipo. Su contrato acaba en junio y las partes negocian desde hace tiempo.

Álex Barba (2001)

El coruñés puso la veteranía en la medular en un equipo profundamente joven tras disfrutar de un debut fugaz con el primer equipo en 2021 de la mano de Fernando Vázquez.

Jairo Noriega (2003)

Uno de los grandes proyectos de Abegondo ha pasado por una temporada de aprendizaje. Es todo elegancia. Tiene contrato profesional hasta el 30 de junio de 2024.

Rubén López (2004)

En edad juvenil. Futbolista exuberante, se abrió paso a cuentagotas. Su protagonismo debe crecer en Segunda Federación, a pesar de su edad.

Iñaki Leonardo (2001)

Vive su segunda etapa en el Dépor tras pasar por la cantera del Racing, el As Pontes y el Arzúa. Empezó jugando y perdió protagonismo. Era parte de la cuota veterana. Le queda otro año de contrato con el filial.

Mario Nájera (2003)

Mediapunta goleador por el que apuesta el técnico. El riojano no fue indiscutible, pero fue ganando protagonismo. Cuenta con contrato con el Deportivo hasta 2024.

Jesús Ares (2003)

El extremo de Boiro fichó el pasado verano procedente del juvenil del Celta. Fue una de las alternativas del entrenador para el juego de bandas. Su participación, de más a menos.

Diego Gómez (2004)

Es juvenil, pero ya fue titular en el primer partido de liga. Técnico, fuerte, creativo. Un futbolista muy completo, ya sea partiendo desde la banda o por tras el punta. El zurdo fue convocada en un partido del primer equipo.

David Mella (2005)

Estuvo cinco meses de baja por una pubalgia y regresó para darle un segundo aire al Fabril. Con contrato hasta 2024, es la gran joya de la cantera. Hizo el gol del ascenso. Aún será juvenil la próxima temporada.

Tim Caroutas (2003)

Hizo la pretemporada con el primer equipo tras llegar del fútbol catalán, pero el australiano sufrió una grave lesión y se pasó el año en blanco. En la recta final de su recuperación.

Martín Ochoa (2004)

Con contrato hasta 2024, es el pichichi de Tercera e internacional español en categorías inferiores. El riojano es un hombre gol de los de antes.

Davo (2000)

Las lesiones le persiguieron tras llegar hace dos años del Choco, pero volvió a tiempo para marcar goles decisivos, uno de ellos al Atlético Arteixo.

Iván García (2003)

Futbolista fuerte, el delantero canario completó la rotación del filial blanquiazul en posiciones ofensivas.

Kevin Sánchez (2005)

Su participación fue testimonial, pero en nada será clave el burgalés. Ariete muy completo, también internacional. Le queda un año de juvenil.