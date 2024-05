Brais Val y Jairo, tareas pendientes del Deportivo con el Fabril

Rodó en competición oficial por última vez la pelota el pasado domingo para el Fabril, pero eso ni significa que los jugadores se vayan ya de vacaciones ni que no haya aún tareas pendientes en la planificación deportiva de la próxima temporada. La secretaría técnica del Deportivo decidió afrontar en los últimos meses una agresiva política de renovaciones que llevó a que ampliasen sus vinculaciones Brais Suárez (2026), Rubén López, Diego Gómez, Martín Ochoa y Kevin Sánchez (2028) y Mario Nájera (2027), además de los que ya forman parte de la dinámica del primer equipo como Dani Barcia y Iano Simao (2026) o Yeremay Hernández (2030). Esta avalancha no implica que el trabajo haya finalizado, porque queda aún definir el futuro de dos futbolistas importantes, como son Jairo Noriega y Brais Val.

El Dépor tiene perfilada la continuidad del mediapunta desde el pasado mes de enero, al igual que ocurría con la de Diego Gómez. Ambos acababan en 2024 y con ambos solo faltaban detalles. Mientras que con el zurdo de Amoeiro terminó por cristalizar meses después, con el enganche coruñés se ha ido dilatando por un par detalles, aunque gran parte del acuerdo lleva tiempo perfilado. Dada su edad, su nuevo contrato será casi con toda seguridad hasta el 30 de junio 2027, como le ocurre a los de su generación, los de 2003. Hacía semanas que no había contactos entre las partes, pero la pasada se retomaron y puede acabar cerrándose en unos días, cuando se conozca el futuro del primer equipo.

El trato por Brais Val se encuentra en un estado inicial y no parece tan encaminado como el de Jairo Noriega. Ya hubo una primera charla con el jugador, pero se pospuso la negociación, tal y como reconoció el propio fabrilista hace un mes en una entrevista en LA OPINIÓN. “Hablamos a finales de diciembre, hubo unos primeros contactos, pero decidimos esperar hasta que acabase la temporada. Quería estar centrado en conseguir el objetivo de la salvación y ya luego habrá tiempo para hablar”, admitía el mediocentro, ex del Valencia.

Ese momento de hablar ha llegado, aunque aún no se han producido contactos desde el fin del campeonato para el Fabril, que fue hace tan solo tres días. Las próximas dos o tres semanas serán claves para conocer el futuro de un futbolista de 2002, mayor que el resto de meritorios del Fabril, al que le queda todavía la próxima temporada como sub 23, algo que le hace atractivo para el resto de entidades de Primera y Segunda RFEF. Brais Val desea seguir con su carrera en el Dépor, pero es importante tener una vía de acceso abierta al primer equipo. Esta temporada fue uno de los futbolistas más utilizados por Gilsanz, siendo titular 33 en 34 de los partidos del campeonato de Segunda RFEF. 2.874 minutos para él, un jugador que, en cambio, no fue de los habituales en los entrenamientos del primer equipo, como sí lo fueron Martín Ochoa o Rubén.

Cesiones y salvación

A medio plazo el Deportivo debe tomar decisiones de calado respecto a su filial y a sus aspiraciones para la próxima campaña. El ejercicio que acaba de terminar era el que debía servir para la consolidación de su generación de oro en Segunda RFEF. El equipo se ha salvado, no sin sufrimiento, y muchos han conseguido rendir a ese nivel, otros directamente dieron el salto al primer equipo, un peldaño por encima. La progresión de algunos de esos futbolistas pide que actúen la próxima temporada en Primera RFEF, ya que es probable que el Dépor milite en Segunda División, con lo que sería recomendable un escalón intermedio. Muchos equipos de Primera RFEF estarían encantados de recibirlos a préstamo, pero el Deportivo debe medir la apuesta y de quién se desprende, porque una descapitalización excesiva puede llevar al Fabril de vuelta a Tercera RFEF al final de la 2024-25. Muchas decisiones por tomar.

