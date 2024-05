Portugal y Galicia acuerdan sincronizar la llegada del AVE entre Vigo y Oporto para 2032

El sueño de unir con un tren rápido todo el Eje Atlántico entre Galicia y Lisboa durante la próxima década continúa adelante. El Gobierno de Portugal y la Xunta acordaron sincronizar los trabajos a ambos lados de la frontera para ambos estén listos en 2032. Este nuevo horizonte fue anunciado por Infraestruturas de Portugal el pasado 27 de marzo y ha sido asumido por los ejecutivos elegidos este año en las urnas. La cumbre entre el presidente gallego y el ministro de Infraestructuras y Vivienda llega apenas una semana después del nuevo plan de inversiones luso, en el que se acordó dar “la misma prioridad” a la línea entre Vigo y Oporto y la de Lisboa y Madrid. En ese ambicioso desarrollo se incluía además el nuevo aeropuerto de Lisboa y la Tercera Travesía sobre el Tajo. Es por ello que Alfonso Rueda quiso comenzar sus valoraciones con un agradecimiento por “ser rápido en acogernos y aceptar la entrevista con su equipo” en un momento “absolutamente fundamental” para ello.

El compromiso de Miguel Pinto Luz fue claro al respecto: “Tenemos condiciones para garantizar que los dos lados estarán alineados en plazo”, evitando así una disfuncionalidad en la frontera. El máximo responsable en la materia aseguró que tienen “calendarios absolutamente ligados”, por lo que en ocho años habrá una infraestructura de Alta Velocidad entre Vigo, Valença do Minho y Braga, desde donde continuará por la línea convencional hasta Oporto. Y es que la nueva conexión con el aeropuerto de Francisco Sá Carneiro no está prevista hasta, al menos, el 2040.

“Estoy muy tranquilo y muy satisfecho porque el Gobierno de Portugal nos confirmó que mantiene esa intención” destacó Rueda tras un encuentro en el que también estuvieron presentes el embajador de España, Juan Fernández Trigo, el conselleiro de Presidencia y responsable de Mobilidade, Diego Calvo, y la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

El presidente gallego explicó que “por supuesto que no tiene nada que objetar a unir Madrid y Lisboa”, si bien esto no podía ser un “menoscabo, retraso o postergación” de la unión con Galicia. En ese sentido, y ante la falta de competencias en la materia, avanzó que presionará al Gobierno para que destine fondos europeos a cumplir estos plazos. “Lo que toca ahora es decir que todos los trámites deben acelerarse y cada vez que pase es imprescindible” finalizó.

El ministro aseguró que estas actuaciones en el lado luso estaban “ya calendarizadas y nosotros nos reafirmamos en ese compromiso”, percibiendo al mismo tiempo que cuentan con el apoyo de sus homólogos españoles. “El contacto que tuvimos con el Gobierno de Madrid fue claro y conciso” dijo en referencia a las “voluntades” de ambos, añadiendo además solemnidad a la decisión. “No son proyectos para el momento, son para generaciones” enfatizaba mientras Rueda añadía que “esa coordinación es fundamental y lógica”.

Las conexiones actuales

Para Pinto Luz supone “la primera reunión de muchas cosas que haremos en la Xunta” ya que con esta reunión se abrirá un canal de comunicación para infraestructuras de interés para ambas administraciones como los puentes internacionales. Sobre las conexiones actuales, el ministro se limitó a indicar que tanto este proyecto como el Madrid-Lisboa serán faseados y “podrán mejorar el servicio a lo largo de esta década”.

Sobre la actual conexión del Tren Celta entre Vigo y Oporto, Rueda recordó que se lleva tiempo reclamando mejoras en un servicio que roza los 150.000 viajeros anuales. Es por ello que desde la Xunta urgen al Ministerio de Transportes la reposición de las cuatro frecuencias diarias entre la estación de Guixar y Valença eliminadas en la pandemia además de otras pequeñas mejoras.

Turismo do Norte reclama el tren rápido “directo” con Madrid y apostar por Sá Carneiro

El proyecto para el nuevo aeropuerto de Lisboa anunciado por el Gobierno de Luís Montenegro ha levantado recelos en parte del país vecino. El presidente de Turismo de Oporto y Norte de Portugal considera que era una “pérdida de dinero” reforzar el aeropuerto de Portela, en Lisboa, y sostuvo que la inversión debería canalizarse hacia el de Francisco Sá Carneiro. “Si ahora vamos a invertir en Portela, sabiendo que dentro de diez años tendremos otra infraestructura a pocos kilómetros de distancia, creo que es desperdiciar un aeropuerto que existe actualmente en Portugal que aún puede seguir creciendo”, argumentó, en declaraciones a Lusa, Luís Pedro Martins. El presupuesto de la nueva terminal, denominada Luís de Camões, superará los 7.000 millones de euros y entraría en servicio a partir del 2030. Al final de este período, el país “no sólo tendría un excelente aeropuerto en Alcochete, sino también un excelente aeropuerto en el Norte”, añadió subrayando que de lo contrario “es un desperdicio de dinero”. Martins defiende que es el momento de aprovechar “la oportunidad de no seguir lamentando la desertificación” y de la que el Norte es un ejemplo. “Ahora tenemos aquí un gran proyecto que puede ayudar al cambio: el enlace de alta velocidad Oporto-Madrid, que cruza el noreste de Trás-os-Montes”, afirmó. Para el presidente del TPNP, no avanzar con esta inversión “es asumir, de una vez por todas, que hay un territorio donde no queremos gente”. “Si queremos seguir creyendo que todavía es posible desarrollar estas partes del territorio, entonces debemos proporcionarles la infraestructura que permita que esto suceda”, reiteró.