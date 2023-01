Culleredo reclamará a la concesionaria de A Garrocha 1,2 millones por incumplimiento

Los técnicos municipales de Culleredo cifran en 1,19 millones de euros la liquidación del contrato de las instalaciones deportivas de A Garrocha. La propuesta de liquidación de la concesión de gestión, explotación y mantenimiento del centro se elevará a la Junta de Gobierno local —que se celebrará el próximo lunes— para su aprobación.

Los técnicos municipales llegaron a esta cifra que la concesionaria ha de abonar al Concello sumando el canon, de 335.311,12 que no pagó, y una indemnización de 975.410,72 euros por los importes derivados de la reparación de elementos que no se encontraban en buen estado debido al incumplimiento de la empresa de mantener en buenas condiciones las instalaciones. A esta suma, se le restan los 120.202,42 euros de la garantía definitiva que la adjudicataria aportó en el momento en el que se formalizó la contratación.

El 19 de diciembre de 2018, el Pleno resolvió la concesión, a propuesta del Gobierno local, después de que el BNG y el PP alertasen de que el Club de Campo As Mariñas llevaba años sin abonar el canon derivado del uso de las instalaciones de A Garrocha. El Concello, ante la imposibilidad de notificar su propuesta de liquidación a la empresa por desconocer su domicilio, publicó la información en el Boletín Oficial del Estado, por si la adjudicataria quería formular alguna alegación a la propuesta de liquidación. Finalmente, el Concello reclamará casi 1,2 millones de euros.

El Concello, una vez realizada la tramitación de la liquidación, prevé limpiar el recinto para que estas instalaciones puedan estar al servicio de la ciudadanía. Es por ello por lo que, según avanzan fuentes municipales, encargará una asistencia técnica para estudiar si es posible implantar una ciudad deportiva en estas instalaciones. Para ello, según recuerda el Gobierno local, se ha puesto ya en contacto con la Federación Galega de Fútbol y también con la Diputación, que es la propietaria de las parcelas.

La idea es construir más instalaciones, para que haya dos o tres campos de fútbol y también pistas para otros deportes.

La empresa dejó de pagar el canon en 2007 y el Concello no rescindió el contrato hasta once años después. Ahora que se cumplen quince años desde el primer impago, Culleredo estima que la empresa Club de Campo As Mariñas le adeuda casi 1,2 millones de euros, la mayoría de esta cantidad, por el mal estado en el que dejó las instalaciones, que ahora el Concello prevé recuperar.