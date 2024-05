Oleiros licita sus tres servicios más caros: limpieza viaria y de edificios y zonas verdes

El Ayuntamiento de Oleiros acaba de sacar a licitación sus tres mayores contratos públicos: el de mantenimiento de jardines y zonas verdes, por un importe de 6,1 millones y el de limpieza viaria por 4,7 millones (con IVA incluido). El tercero, el de limpieza de edificios públicos, está valorado en 4,1 millones de euros, aunque aún está en fase de anuncio previo, antes de su contratación. Estos tres servicios ya le suponen al Concello un desembolso de unos 15 millones de euros. El servicio de limpieza viaria, que se saca a contratación por cuatro años, incluye la subrogación del personal actual, catorce peones y cuatro conductores además de un encargado (todos hombres menos una mujer).

Las tareas abarcan el barrido manual y mecánico, limpieza con agua a presión, recogida de vertederos incontrolados, además de planes específicos para la caída de la hoja en las vías en otoño, la temporada de verano, Navidad y Carnaval, y la eliminación de pintadas en fachadas, señales y mobiliario urbano, además de paradas de bus y zonas de ocio nocturno, mercadillos, ferias, fiestas y actos deportivos. También abarca limpiar sumideros de pluviales, los ascensores de las pasarelas peatonales elevadas de la Nacional VI y retirar animales muertos.

En los núcleos urbanos de mayor actividad, como el centro de Santa Cruz, Perillo o Santa Cristina, tiene que realizarse de forma diaria. En total este contrato incluye 64 zonas del municipio, entre ellas las más nuevas como la urbanización de Xaz y la de O Paraíso, así como la sector de Cividanes en Mera, de reciente ejecución. En este lote se incluye además el vaciado de las papeleras de As Trece Rosas y el parque de As Galeras (dos veces a la semana y los domingos y festivos), y las de la avenida María Pita, cementerio de Liáns y la zona río de Icaria.

Esta licitación incluye una limpieza en domingos y festivos en seis zonas en concreto: el entorno del MacDonalds y McBurger de Perillo en la N-VI; la Casa do Pobo de Nós; la urbanización Cividanes de Mera; As Trece Rosas y As Galeras; el polígono industrial de Iñás; y el entorno de Mera en verano.

El servicio de jardinería y mantenimiento de zonas verdes también se contrata por un período de cuatro años. Se licita en tres lotes debido al gran número de áreas verdes existentes en el concello, 72 en total que suman 795.180 metros cuadrados.

As Trece Rosas, el más caro de mantener, y As Vacarizas, el de mayor coste por metro

De los 72 parques y zonas ajardinadas del municipio de Oleiros la más extensa es la que conforman As Trece Rosas y As Galeras, dos áreas verdes contiguas que suman 111.448 metros cuadrados y que implican un coste de mantenimiento anual de 243.364 euros. Sin embargo, el coste de mantenimiento más caro en relación a su superficie corresponde a los jardines del parque de As Vacarizas en Montrove, que sale a 3,24 euros el metro cuadrado, mientras que en As Trece Rosas-As Galeras el coste del metro cuadrado está en 2,17 euros el metro. El parque con un menor coste de mantenimiento es el del paseo marítimo de Mera a Espiñeiro, con solo 0,74 euros el metro, seguido del de la zona verde de la Casa do Pobo y el Portiño de Dexo (a 1 euro el metro cuadrado)

En este contrato están incluidos riegos, siega de césped, siembra y resiembra, recorte y perfilado e bordes, escarificado y aireado, fertilización, tratamientos herbicidas y fitosanitarios (picudo rojo, nemátodo del pino, procesionaria, típula, grafiosis del olmo), recorte de setos y arbustos, conservación de jardineras y estudio de árboles en mal estado, además de podas, reposiciones y eliminación de maleza.

