El muelle de Transatlánticos se estrena como escenario del Festival Noroeste Estrella Galicia este miércoles. El grupo catalán Dorian será el encargado de cerrar la primera jornada del ciclo musical gratuito con una actuación que comenzará esta medianoche en el espacio portuario. Marc Gili es el vocalista de la banda de música electrónica, que se encuentra de gira internacional con su último álbum, Ritual, publicado en primavera.

¿Qué se va a encontrar el público coruñés en su concierto de esta noche?

Vamos a hacer un repaso por los últimos cuatro discos del grupo: Ritual, Justicia Universal, La ciudad subterránea y La velocidad del vacío. Mostraremos la versión más festivalera de Dorian porque el Noroeste y A Coruña, en agosto, son un marco ideal para que la gente disfrute de nosotros. Por eso vamos a sacar la versión más bailable de nuestro grupo, para que sea una noche intensa y potente.

¿Extrañaban al público coruñés en sus conciertos?

Sí. Hemos actuado aquí bastantes veces. Tenemos una buena parroquia y mucho cariño de la gente. El público coruñés es culto, musicalmente hablando. Es una ciudad donde la cultura se aprecia, sobre todo la música. Eso hace que lo disfrutes más como artistas porque sabe lo que les gusta y aprecian nuestras propuestas, aunque sean un poco arriesgadas, como hicimos en el último álbum.

¿Cómo ha sido la acogida de Ritual en los primeros meses tras el lanzamiento?

Ha sido muy buena. Estoy empezando a ver que tenemos un público muy inquieto en cuanto a la música. Con otras propuestas puede ocurrir que su público les pida que hagan siempre lo mismo, pero nosotros somos afortunados porque nuestros fans dejan que la banda se desarrolle. Eso es lo que nos ha ocurrido con Ritual. Planteamos un diálogo entre Europa y América Latina, concretamente entre la música electrónica de aquí y los beats de la música caribeña. Está entre medio del pop, el indie, los beats caribeños y los del norte de Argentina. Ha tenido una gran acogida y estamos encantados por ello. Además, se nota que es un disco compuesto en pandemia. Hemos aprendido que somos un colectivo como sociedad y que, de los grandes problemas de la humanidad, saldremos juntos o no saldremos. Me hizo empezar a poner el foco en el nosotros antes que en el yo. Las letras hablan de temas como el feminismo, la gentrificación de las grandes ciudad o el retroceso de la palabra oral frente a la fotografía y el vídeo.

Sumaron a este disco varias colaboraciones con artistas latinos.

Contamos con uno de los mayores talentos en la música latina ahora mismo, Lido Pimienta, que es la gran renovadora de la cumbia colombiana. Participa en la canción Libre, que está construida en base a la chacarera, un rimo típico del norte de Argentina. Todos los colaboradores fueron extraordinarios.

¿Ha sido su trabajo más desafiante como letrista?

Yo diría que sí, porque es más fácil hablar de ti mismo que de los otros. Me he sentido muy cómodo planteando este tipo de temas. Creo que es importante trasladar al papel sentimientos colectivos que tenemos encima de la mesa como el reto ecológico o el hartazgo de la sociedad con la corrupción política. Me siento cómodo en este registro y lo estoy disfrutando.

¿Por qué basaron el videoclip de Energía Rara en El Equipo A?

Nos hizo gracia hacerle un guiño a esa serie. Queríamos aportarle un poco de humor para que el público conozca esta faceta.