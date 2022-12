Los ayuntamientos clientes de Nostián y la oposición critican a Rey la falta de información

Algo menos de un tercio de los residuos que procesa la planta de tratamiento de basuras municipal de Nostián no procede de A Coruña, sino de los ocho municipios de la comarca agrupados en el Consorcio As Mariñas: Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada. Pero tanto esta entidad como la oposición coruñesa denuncian que el Gobierno local no ha informado al resto de clientes de la planta sobre los documentos presentados recientemente para preparar el nuevo contrato de la instalación: cambian los sistemas de recogida y tratamiento y aumentan los precios a pagar. Los alcaldes del consorcio pidieron la semana pasada un encuentro con la regidora coruñesa, Inés Rey, pero, según el presidente de la entidad, José Antonio Santiso, “no tenemos constancia de nada ni respondieron a la solicitud de reunión”.

Santiso, que también es alcalde de Abegondo, señaló este jueves a este diario que no saben “si A Coruña cuenta con el consorcio para el futuro de Nostián” y que actualmente están esperando que el Ayuntamiento les proporcione información que han solicitado sobre el proyecto del nuevo contrato. El plan de viabilidad conocido la semana pasada contempla duplicar los precios que se pagan por tonelada tratada, y el anteproyecto para el contrato, aprobado este miércoles, prevé cambiar el sistema de recogida para adaptarse a la normativa de residuos e implantar un quinto contenedor para envases ligeros. Santiso advierte de que si el consorcio no recibe información los alcaldes que lo componen se reunirán sin Rey “la semana que viene”. Este diario intentó ponerse en contacto con el resto de regidores, si bien no pudo recibir declaraciones de la mayoría. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, señaló que el encuentro con Inés Rey “urge” y que el Ayuntamiento de A Coruña, al que acusa de “falta de respeto institucional” debe “contar” con los municipios de la comarca “igual que cuentan con las toneladas de nuestros residuos”. El Consorcio As Mariñas: “Parece que cambia el sistema de Nostián y no sabemos nada” Los grupos políticos coruñeses fuera del Gobierno local se manifestaron en el mismo sentido. Para el edil Roberto Rodríguez, del PP, el consorcio es “esencial” para que la planta de Nostián sea rentable económicamente. La marcha de los municipios que lo componen “supondría el despido del 40% de los trabajadores y dispararía los costes de tratamiento hasta el punto de hacer inviable la planta”, afirmó el popular, que afirma que no se les ha “consultado previamente ni modelo ni costes”. Desde Marea Atlántica acusan al Gobierno local de “improvisación y falta de reflexión y diálogo” con la oposición y el Consorcio As Mariñas, que “conoce por la prensa esta falta del proyecto pese a ser usuarios de Nostián”. “No se puede tratar así el mayor contrato del Concello de A Coruña”, indica su portavoz, María García. El vocero del BNG, Francisco Jorquera, insistió en que la participación de los ayuntamientos del consorcio es “fundamental” para que la planta funcione, y señaló que Inés Rey “tenía que haberse reunido previamente con los alcaldes, haberlos informado y escuchar sus propuestas y sugestiones”. Cambio de modelo Los grupos critican también lo que perciben como un cambio de modelo en la gestión de los residuos, pues se separarán en origen los envases ligeros a través de un quinto contenedor, si bien la alcaldesa Inés Rey defendió este jueves que esto no supone que “se renuncie al modelo de Nostián”, y que el Gobierno local sigue “apostando” por él. “Por eso actualizamos y modernizamos la planta”, afirmó. Pero el PP afirma que el esquema de separación coruñesa (cuatro contenedores para residuos orgánicos, inorgánicos, vidrio y papel-cartón) “nunca funcionó” y achaca al Gobierno local que “repudie este modelo a pesar de abanderar su defensa”. Marea considera que el quinto contenedor, recomendado por el Estado, “ocupa espacio en la calle y no mejora los resultados de reciclaje”. En el mismo sentido se manifiesta el BNG, que acusa a la alcaldesa de no haber incluido la defensa del modelo coruñés en sus “prioridades” durante sus comunicaciones con el Gobierno central. La basura, más cara: el Ayuntamiento prevé pagar el doble por tonelada a la gestora de Nostián en el futuro contrato Los grupos también criticaron la tardanza para preparar el nuevo contrato (la planta lleva en precario desde el 1 de enero de 2020) y que los cálculos municipales prevean que la concesionaria de este sobrepasará los porcentajes de residuos sin procesar que marca la legislación. El PP afirma que con esto “estaremos expuestos a sanciones o incluso al cierre”, mientras que el BNG recuerda que ya se incumplen los objetivos de reciclaje, pues el año pasado “más el 60% de las toneladas de basura tratadas en Nostián fueron a parar al vertedero”. El anteproyecto presentado por el Ayuntamiento esta semana ve como opción más viable que el material sobrante vaya al vertedero de Sogama, aunque también contempla construir un nuevo depósito o incineradora, además de las alternativas que pueda proponer la concesionaria. Rey declaró el jueves que el documento es “garantista” al abrir varias “posibilidades para que aquellas empresas que opten a esta licitación”, y que da “diferentes opciones, no solo la de Sogama”. Pero las tres alternativas tienen “inconvenientes” para el BNG, que pide que el nuevo contrato tenga como prioridad reducir los residuos sin tratar. Marea denuncia que “el precio se duplica, la recogida se complica con la implantación de un nuevo contenedor y el destino de los rechazos será el que quiera la empresa”.