O Nadal é tempo de festa e o Goberno de Inés Rey reforzou a programación cultural e de ocio en todos os distritos con máis de 60 eventos, entre concertos, actuacións teatrais, festas e obradoiros infantís que se levarán a cabo en rúas, centros cívicos e instalacións municipais como o Fórum Metropolitano e o Ágora.

Serán 37 días consecutivos de celebracións e espectáculos nos que a axenda cultural e de ocio, así como de eventos deportivos, chegará a todos os barrios da cidade.

O novo Mercado de Nadal da praza de María Pita conta con 25 postos de artesanía, así como de entidades do terceiro sector que darán a coñecer a súa actividade. A posta en marcha do Mercado de Nadal, que conta co apoio da Asociación de Artesáns de Galicia, lévase a cabo coa colaboración do tecido asociativo da cidade baseándose en dous obxectivos, sinalou a alcaldesa, Inés Rey: “Axudar á dinamización económica do pequeno comercio e, por outra banda, promover a concienciación sobre realidades da nosa sociedade, como as doenzas mentais ou a atención ás persoas con dependencia”. O Mercado de Nadal estará aberto todos os días, de luns a domingo (de 11.00 a 14.00, e de 16.30 a 21.00 horas), a excepción do día 25, que ficará pechado, e os días 24 e 31, nos que abrirá á cidadanía de 11.00 a 15.00 horas. Tamén hai obradoiros infantís no novo iglú situado na contorna do Mercado de Nadal. Os talleres, para os que será precisa inscrición previa e que rematarán o día 30 de decembro, abranguen a elaboración de traballos manuais como adornos florais e instrumentos musicais. Tamén achegarán os máis pequenos á cociña de Nadal.

A expansión da programación cultural polos barrios da cidade contempla espectáculos para todas as idades. Ao aire libre, coas Ruadas de Nadal que chegarán á Agra do Orzán, O Ventorrillo, Sagrada Familia, Os Mallos e Palavea, entre outros, e o teatro e circo a pé de rúa do Nadal Manicómico, que terá presencia en Catro Camiños e Matogrande.

Ata comezos de xaneiro, A Coruña contará cunha ampla programación de concertos e espectáculos teatrais. “A cidade vibrará con Carlos Núñez no Teatro Colón, co Ciclo Principal de Outono e Blanca Portillo no Teatro Rosalía de Castro, co Festival de Monicreques de Nadal do Fórum Metropolitano e, en paralelo, concertos da Orquestra Sinfónica de Galicia, a Orquestra Gaos e as corais da cidade, así como dous concertos conmemorativos polo 175º aniversario da fundación do Círculo de Artesáns”, detallou Rey.