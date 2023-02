El Centro de Información á Muller (CIM) que mantiene el Ayuntamiento en la calle Hortensias atendió a 863 usuarias en 2022, a las que dio información acerca de diversos aspectos ligados a la violencia de género. Según señaló la edil de Igualdad, Bienestar Social y Participación, Yoya Neira, es una cifra que “se mantiene estable en los últimos años y eso nos obliga a no bajar la guardia”, y “que no haya un aumento acusado de mujeres” no quiere decir que la violencia “esa menos preocupante”.

El año pasado el Ayuntamiento organizó 283 actividades para fomentar la igualdad entre sexos y luchar contra las violencias machistas, lo que supone un aumento de más del 300% en relación a los 70 de 2021. Los participantes fueron cerca de 13.500, frente a los algo menos de 3.300 de hace dos años. La edil de Bienestar Social, que visitó ayer el CIM con el delegado de la Xunta, Gonzalo Trenor, señaló también que el número de menores atendidos en espacios municipales creció un 15% el año pasado, mientras que la subida en atención en domicilio fue del 10%.