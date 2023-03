O humor de Chichi Campos, un recordo moi presente

Pode que haxa xente que non recorde a Xesús Campos Álvarez, coñecido como Chichi. Naceu en Canarias, pero instalouse de neno na Coruña, onde deixou unha pegada importante antes do seu falecemento, en 1991. Foi debuxante, humorista gráfico, articulista e considerado un dos publicistas con maior talento dos anos 70 e 80. Tivo unha libraría, dirixiu unha sala de exposicións e fundou con Xosé Díaz Arias e Luís Caparrós Esperante o grupo de banda deseñada do Castro. Pero todos aqueles que non coñezan esta historia, terán a oportunidade de facelo grazas ao empeño do seu fillo Nicolás, quen o ano pasado recuperou o libro Estampas do mundo elegante —estaba descatalogado— e o 14 de abril presentará un documental sobre Chichi Campos na Fundación Luís Seoane, onde días despois inaugurarase unha exposición sobre a o debuxante. “O máis importante é que o seu nome chegue ás novas xeracións. É unha figura moi importante e moi esquecida. Vai sendo hora de que o Campos deixe de estar en barbeito”, comenta.

Nese afán por recuperar o seu nome e darlle o lugar que merece tamén ten un papel importante o debuxante Anxo Cuba, moi fan de Chichi Campos. Administra a súa páxina de Facebook e acaba de crear unha páxina de change.org para que a súa silueta teña un oco na praza do Humor. “Sendo tan importante no humorismo galego paréceme raro que non estea na praza. É un oco que hai que encher”, sinala Cuba, quen chancea con Nico Campos que quizais sexa el “o único fan de Chichi”. “Todo o mundo que o coñeceu garda un recordo moi intenso da súa personalidade. Levaba o humorismo na sangue”, expón o tamén debuxante, que reúne sinaturas para que a praza do Humor invite a Campos. Xa leva case 300. “A ampliación que se fixo na praza do Humor é moi recente, pero se conseguimos moitas firmas chamaremos á porta do Concello”, avisa Anxo Cuba, quen quedaría satisfeito “con que houbese moita xente en eventos que están a piques de facerse, como a presentación do documental”.

Esa peza audiovisual na que Nico Campos leva traballando case doce anos: “O documental céntrase máis na persoa e menos na obra. Fago as preguntas que non fixen nos máis de 30 anos que leva morto”. A reivindicación do seu nome complétase coa publicación do libro e coa exposición, Xesús! 70 anos de Campos, que poderá visitarse a partir do 21 de abril.

Xuntos, Nico e Anxo, intentan que o recordo de Chichi Campos forme parte do presente. Por todo o que foi e todo o que fixo, para que non quede só no pasado da cidade. “Anxo está facendo un traballado espectacular”, apunta o fillo do homenaxeado, feliz de que cada vez máis xente coñeza a vida e obra dun Chichi Campos que podería unirse a Pedro Brandariz ou Luis Piedrahita na praza do Humor.