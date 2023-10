El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago anuló la aprobación por la Xunta del Plan Funcional y de Espacios del Hospital Universitario de A Coruña que sirvió de base para decidir ampliarlo en su actual ubicación en lugar de construir uno nuevo en otro emplazamiento.

La resolución judicial está motivada por el recurso presentado por los afectados por la ampliación del Chuac en As Xubias de Arriba y se fundamenta en que el Servizo Galego de Saúde no fundamentó su decisión. En la sentencia se hace referencia a que la aprobación se produjo el 15 de octubre de 2020 y que existía un informe del Sergas del 9 de enero de ese mismo año al que no se hizo referencia al tomar esa decisión.

El fallo admite la capacidad del Sergas para “tomar la decisión más conveniente a los intereses públicos”, pero reprocha que se hiciera “sin motivar la elección entre dos alternativas o al menos por referencia al citado informe de enero de 2020”.

También menciona que en octubre se aprobó construir el hospital en la antigua fábrica de armas y en diciembre se modificó mediante una corrección de errores, en lo que destaca que ese cambio “no se razona ni remite a datos obrantes en el expediente de los que resulte el error”. La Xunta ya había anunciado en enero de ese mismo año que ampliaría el hospital en su actual ubicación.

El recurso fue presentado por los afectados por las expropiaciones, que implicarán la ocupación de 30 parcelas en las que existen 19 construcciones. El proyecto de ampliación del hospital se encuentra en este momento en fase de licitación de los nuevos accesos, cuya adjudicación está prevista para este otoño.