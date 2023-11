El proyecto de presupuesto elaborado por PSOE y BNG es para el Partido Popular un “engaño”, ya que considera que ambas formaciones “saben que no serán capaces de ejecutarlo”, así como que “duplicará la deuda”. Los populares ponen de relieve que en el último ejercicio cuyas cuentas están cerradas el de 2022, el presupuesto final fue de 364,5 millones y la ejecución del gasto no pasó de 265 millones, lo que supuso 45 millones menos de lo que se había presupuestado inicialmente, pese a que “también presumían de ser el más alto de la historia de la ciudad”. El grupo municipal que lidera Miguel Lorenzo destaca también que en 2023, “a falta de un mes para cerrar el año, el gasto total es de 237 millones” por lo que estima que “la previsión es que no mejore el del año anterior”.

El presupuesto de A Coruña en 2024 prevé invertir en obras un 63% más y pedir un préstamo de 48 millones Sobre las inversiones programadas, el PP recuerda que el capítulo de inversiones reales cuenta con 75,2 millones, pese a que 2022 solo se ejecutaron 22,7 millones “y en el año actual, a falta de un mes, solo gastaron 36 millones”. Esta formación señala que incluso sumando la inversión de los dos últimos años se llegaría a 58,7 millones, cantidad que es “mucho menor de los 75,2 millones que estiman para 2024”. Este partido indica además que en los cuatro años del anterior mandato, el Gobierno local “dejó sin ejecutar 180 millones de euros para obras en los barrios” y que este año “tiene todavía 51,5 millones más sin gastar.” Otro aspecto destacado por el PP es la deuda municipal, que se doblará si se contrata el préstamo de 48,6 millones de euros incluido para financiar las inversiones, ya el volumen actual supera ligeramente los 40 millones. Para el Partido Popular, al Gobierno local “se le llena la boca hablando de grandes cifras”, de las que dice que no ejecuta, pese a que afirma que “no hay mayor recorte que no ejecutar lo que se incluye en un presupuesto”.