El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia celebrará el próximo lunes la vista de apelación del hombre que fue condenado por la Audiencia Provincial a una pena de 21 años de cárcel al considerarle el autor el del asesinato de quien le proporcionaba droga, a cuyo hijo debe indemnizar además con 90.000 euros. Los hechos se cometieron el 23 de septiembre de 2021 en la vivienda que la víctima poseía en el Barrio de las Flores, donde recibió 19 puñaladas.

El cuerpo fue descubierto una semana después, pero el ahora condenado no fue detenido hasta el 3 de noviembre, gracias a la investigación de la Policía Nacional, que le situó en la casa de la víctima el día de los hechos. Durante el juicio, el acusado aseguró que no había entrado en la vivienda porque no le había contestado a los mensajes que le envió para anunciarle que iría a su casa. La defensa solicitó su absolución al considerar que no había pruebas ni testigos que lo relacionasen con el crimen.

En el juicio se acreditó que había concertado una cita con este hombre, al que conocía “desde hace años” y que le proporcionaba estupefacientes, con el pretexto de abonarle una deuda, que la víctima le había solicitado “insistentemente”. El encausado “se encontraba en una situación angustiosa debido fundamentalmente a los gastos que le generaba su adicción a la cocaína”, según la Fiscalía. La policía determinó que tras matar a su proveedor volvió a la casa para modificar el escenario y simular que se había producido un robo.